Resine per eliminare le lesioni: conclusi i lavori alla scuola Collodi di Senigallia

SENIGALLIA – Sono durati solo pochi giorni i lavori di ristrutturazione alla scuola dell’infanzia Collodi di via Marche, zona ex piano regolatore. Iniziati durante le festività natalizie proprio per non interferire e quindi limitare l’attività didattica, l’intervento è consistito nel consolidamento del terreno sottostante alle pavimentazioni della scuola.

La ditta è intervenuta mediante iniezioni di resine espandenti, finalizzate a colmare i vuoti presenti tra la pavimentazione medesima ed il ghiaione sottostante. Lo scopo era porre rimedio al fenomeno delle piccole lesioni agli intonaci interni, che si sono verificate nel tempo, proprio a causa degli impercettibili movimenti del terreno su cui sorge l’edificio.

I lavori sono terminati il 5 gennaio, pulizie post intervento comprese, proprio in tempo per la ripresa delle attività didattiche e limitare i disagi a insegnanti, bambini e famiglie. Limitati anche i costi: l’amministrazione ha stanziato circa 22mila euro.