Conclusa la riqualificazione del palasport di via Capanna a Senigallia

SENIGALLIA – Per l’amministrazione comunale è «fondamentale investire sull’impiantistica sportiva». Lo ha affermato il sindaco Massimo Olivetti al termine dei lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport – o palaPanzini – di via Capanna che hanno dato una nuova veste e migliorato la sicurezza della palestra dove giocano e si allenano le principali squadre cittadine e le scuole senigalliesi.

Dopo quasi trent’anni, sono state infatti rimosse le malandate sedute arancioni, sono stati sistemati e tinteggiati i gradoni, sono state installate 925 sedute nuove singole ribaltabili, modello Charlie con struttura portante in tubo di acciaio ad alta resistenza. Le sedute sono state collocate a file orizzontali alternate con i colori rosso e blu, i colori della città, come già avvenuto allo stadio comunale Bianchelli.

«L’impatto scenico del palazzetto – ha detto il sindaco – ha una nuova veste che lo rende ancora più affascinante dopo che nei mesi scorsi l’amministrazione Olivetti ha effettuato interventi volti ad aumentare la sicurezza dell’impianto di via Capanna». Tra questi vi erano anche la sostituzione delle balaustre e il montaggio dell’impianto di allarme vocale antincendio E.V.A.C. (Emergency Voice and Communication).

Altri lavori sono in cantiere, annuncia l’amministrazione comunale, come il miglioramento sismico ed efficientamento energetico della struttura per cui è prevista una spesa di oltre 2,7 milioni di euro che comprenderà un intervento sulla copertura, su tutta l’impiantistica termica ed elettrica, sulla controsoffittatura, su nodi, travi e spogliatoi.