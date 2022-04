SENIGALLIA – Parte domani, venerdì 8 aprile, il primo appuntamento di un ciclo di seminari formativi dal titolo “Il sistema e le fonti del diritto nelle autonomie territoriali”. Si tratta della prima edizione di un’iniziativa promossa con lo scopo di formare e aggiornare gli amministratori locali, i funzionari della Pubblica Amministrazione, i professionisti, le associazioni e i cittadini.

Organizzato e promosso dal presidente del consiglio comunale Massimo Bello e dal sindaco Massimo Olivetti, il ciclo prenderà avvio appunto domani, alle ore 10, e verterà sul tema dal titolo “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021: indicazioni operative per le P.A.”, a cui parteciperanno Guido Castelli, Assessore agli Enti Locali e al Bilancio della Regione Marche; Dino Latini, Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche; Alessandro Bono, Coordinatore dei Presidenti dei Consigli Comunali ANCI Marche e Presidente del Consiglio di Ascoli Piceno; Massimo Seri, Presidente AICCRE Marche e Sindaco di Fano; Maurizio Miranda, Presidente dell’Ordine Avvocati di Ancona. I saluti istituzionali di apertura a Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, e a Massimo Bello, Presidente del Consiglio di Senigallia e Vice Presidente vicario AICCRE Marche.

Seguiranno gli appuntamenti di venerdì 22 aprile sul tema dei “Diritti” di accesso agli atti amministrativi e del diritto di accesso del Consigliere comunale, e del 27 maggio, sul tema del “reato di abuso d’ufficio” dopo la riforma del 2020, in particolare sull’interpretazione della disciplina, sulle prime applicazioni giurisprudenziali e sulle “precauzioni per l’uso” a tutela dei funzionari e degli amministrazioni pubblici. Tutti si terranno sempre dalle ore 10 alle 13, a Senigallia nell’aula consiliare G. Orciari, con la possibilità di parteciparvi sia in presenza che da remoto sul sito www.comune.senigallia.an.it. Relatore per i tre appuntamenti sarà il prof. Stefano Villamena, ordinario di diritto amministrativo al dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata ed esperto di diritto delle autonomie territoriali e degli enti locali.

I tre eventi formativi hanno ottenuto anche il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche, dell’Anci Marche, dell’Aiccre Marche e dell’Ordine degli avvocati di Ancona, che attribuirà a ciascuno dei tre seminari 2 crediti formativi. Info: Ufficio Staff e Segreteria della Presidenza del Consiglio segreteria.consiglio@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629372 oppure Area Attività istituzionali – Responsabile P.O. margherita.rubino@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629377.