Numerosi eventi per gli appassionati degli anni '40-50 in spiaggia e in centro storico. Tra le novità anche lo show motociclistico, oltre ai consueti burlesque show e alla musica dell'hawaiian beach

SENIGALLIA – Dal 29 luglio al 6 agosto torna uno degli eventi più attesi dell’estate: Summer Jamboree #23, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 ormai punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati. Nove giorni all’insegna del Rock’n’Roll e Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing. Una musica che negli anni è diventata un culto.

Tra gli ospiti dell’edizione #23 Pokey LaFarge, cantautore statunitense classe 1983, erede dei grandi maestri del passato e innovatore del genere, attesissimo dagli appassionati, saprà conquistare tutto il pubblico con il suo eclettismo e il suo stile scanzonato, ma colto che mescola hot swing, early jazz e ragtime blues. E ancora Glenn Doran (UK) astro nascente della countryside; Pachuco Jose (USA), mix esplosivo nato a El Paso negli anni ’40; Jay Ernest (USA) con un incredibile tributo a Johnny Cash e la reunion dei The Di Maggio Bros, unica band italiana che fa parte della Rock & Roll Hall of Fame americana. Insieme a loro tantissimi artisti in arrivo da tutto il mondo che daranno vita a un ricco cartellone di grandi concerti ad ingresso gratuito, con tante esclusive nazionali e internazionali. E a fare gli onori di casa in veste di presentatori del Festival, come nel 2022, il performer e coreografo Russell Bruner (USA), e la pioniera del Bump&Grind in Italia, Bianca Nevius (ITA).

Tornano gli irresistibili Record Hop con Dj internazionali per ballare senza sosta dal mattino fino a notte inoltrata grazie agli amatissimi, e sempre sold-out, Dopo Festival alla Rotonda a mare. Per chi è alle prime armi, poi, da non perdere gli incredibili spazi dedicati al ballo, con lezioni gratuite per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze Swing e Rock’n’Roll, e con il Summer Jamboree Dance Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Swing e Rock’n’Roll con alcuni tra i migliori ballerini della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale.

Non può mancare un altro evento imperdibile, ormai diventato un’icona del Summer Jamboree: il Burlesque Cabaret, Music and Dance Show al Teatro La Fenice il 4 agosto, dove ogni anno si esibiscono i più famosi artisti di Burlesque al mondo. E ancora, il brulicante Rockin’ Village Vintage Market, con oltre 70 espositori selezionati di abbigliamento vintage, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop; l’Oldtimers Park con le Auto americane pre 1969, con le più belle auto d’epoca mai viste, il Walk-in Tattoo, in collaborazione con Adriatik Ink Tattoo Studio, con tatuaggi tradizionali non stop e il Free Boot Sale domenica 6 agosto, l’iconico mercatino vintage del Summer Jamboree dove chiunque lo desideri può scambiare o vendere i suoi oggetti anni ’40 e ’50 con i tanti appassionati di passaggio.

I balli in piazza Garibaldi con il Summer Jamboree. Foto di Chiara Micci, 2022

Dopo il debutto dell’anno scorso, torna anche l’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93, un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico. Per gli appassionati di motori e non solo, l’esposizione delle meravigliose vetture “made in USA”, tutte pre 1969, provenienti dalla prestigiosa collezione della Fondazione Nicola Bulgari. E lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, un antico motordrome datato 1937, di provenienza olandese in cui sfrecciano moto datate 1926. È l’ultimo ed unico motordrome rimasto in Italia e fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutti il mondo.

Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia afferma: «Siamo arrivati alla XXIII edizione del Summer Jamboree, ogni anno un festival sempre più consolidato ed entusiasmante che, come Comune di Senigallia, insieme alla Regione Marche, siamo felice di sostenere e veder crescere in qualità e numero di presenze che portano nella nostra città persone da tutto il mondo. Il 29 luglio inizia la manifestazione, ma noi abbiamo iniziato a lavorare al festival da settembre dello scorso anno e sono molto contento che siamo riusciti ad arrivare fin qui. Ci impegniamo già dal mese prossimo a far sì che la collaborazione con tutti gli altri enti sia sempre più strutturale e stabile in via definitiva».

«Anche per questa XXIII edizione del Summer Jamboree abbiamo creato un programma unico e originale, che come sempre contempla band iconiche e giovani talenti saliti alla ribalta, come Pokey Lafarge, che si esibirà il 3 agosto, grande star mondiale considerato l’erede dei grandi del passato. Poi abbiamo The Di Maggio Bros, unica band italiana che fa parte della Rock & Roll Hall of Fame americana e un tributo da non perdere al mito di Johnny Cash con Jay Ernest» racconta Angelo Di Liberto, organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Alessandro Piccinini. «Due ‘chicche’ di questa edizione: i preziosi esemplari di auto americane pre-1969 della Fondazione Nicola Bulgari, esposte al Foro Annonario e al Centro Commerciale Il Maestrale e l’unico motordrome funzionante rimasto in Italia, una gigantesca ’botte’ di legno dove corrono le motociclette e lo faranno dal vivo a Senigallia davanti alla Rotonda a mare ogni giorno. E come ogni anno Senigallia durante il Summer Jamboree diventerà una scuola diffusa di ballo, in città saranno presenti i migliori insegnanti e ballerini al mondo dei balli Swing e Rock’n’Roll e ci saranno tante lezioni di questi stili tra cui scegliere ogni giorno e martedì sera un vero e proprio contest di danza».

«Inclusività, gioia genuina, meraviglia. Leggerezza. Quello che cerchiamo di fare ad ogni edizione del Summer Jamboree è creare un Festival in cui le persone stiano bene. Qualsiasi cosa facciano. Qualsiasi esperienza decidano di vivere all’interno della sua ricca programmazione. Sì, perché il nostro obiettivo è arrivare a tutti – continua Alessandro Piccinini –, non solo ai fan che edizione dopo edizione tornano a Senigallia, ma anche a coloro che scoprono il Summer Jamboree per la prima volta e si innamorano della sua speciale energia e delle sue vibrazioni positive. Offrire delle giornate e dei momenti spensierati, che siano accessibili a tutti, ragazzi, adulti, bambini, senior tutti insieme con la positività e l’ottimismo che contraddistingue la musica e la cultura degli anni ’40 e ’50, per riviverlo con senso di modernità nei nostri giorni. Il Summer Jamboree oltre ad essere un festival con una line up artistica unica nel suo genere è un luogo dove ci si può connettere, con sé stessi e con le persone che arrivano qui da ogni parte del mondo per vivere momenti di autentica felicità».

Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro, infine dichiara: «E l’undicesima volta che siamo al Summer Jamboree come sponsor etico. L’origine di questa presenza nasce dall’avere un amico in comune – Renzo Arbore – e ovviamente la città di Senigallia che più volte ci ha ospitato. È una problematica, quella che affronta ogni giorno la Lega del Filo d’Oro, che non va dimenticata anche e soprattutto nei momenti di gioia che servono a tutti, incluse quelle persone che vivono una condizione di disagio e difficoltà: proprio per questo al nostro stand ci sarà una SmileChallenge da condividere sui social. Per noi essere presenti al Summer Jamboree significa avere una visibilità internazionale e di questo ringraziamo gli organizzatori e l’amministrazione comunale».

Il Summer Jamboree è organizzato dall’omonima società, ma è sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche, la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e numerosi sponsor. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.Info per il pubblico: www.summerjamboree.com.