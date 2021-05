Comuni d’Europa, Massimo Bello vicepresidente dell’associazione Aiccre Marche

SENIGALLIA – Riunione on line per il direttivo Aiccre (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa) Marche che ha nominato Massimo Bello vicepresidente vicario regionale. Il comitato direttivo marchigiano è stato eletto lo scorso 6 marzo, e anche questa occasione, sempre per la pandemia da covid, si è svolta su una piattaforma on line.

Anche se a distanza, hanno partecipato diversi amministratori dei comuni marchigiani, tra cui quelli di Altidona, Ancona, Ascoli Piceno, Campofilone, Fano, Frontone, Gradara, Macerata, Mergo, Pesaro, Recanati, San Paolo di Jesi e Senigallia. Per la spiaggia di velluto ha partecipato il presidente del consiglio comunale Massimo Bello, che in proposito ha avuto la delega permanente dal sindaco Massimo Olivetti a rappresentare la città nei prossimi cinque anni in seno alla federazione italiana dei consigli dei comuni e delle regioni d’Europa.

Lo stesso Bello, eletto oggi, 12 maggio, all’unanimità vicepresidente vicario dell’Aiccre Marche (presidente è il sindaco di Fano Massimo Seri, secondo vicepresidente è Riccardo Sacchi, assessore al turismo di Macerata), era stato in precedenza individuato anche come membro nel consiglio nazionale dell’associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa.

«Una responsabilità e un compito importanti – ha dichiarato Bello – soprattutto perché il ruolo degli enti locali rappresenta un punto di riferimento per le comunità e per il tessuto economico, sociale e culturale dei territori, che dall’Europa si aspettano più considerazione e, soprattutto, la possibilità di fruire, con procedure più accessibili, della programmazione finanziaria 2021-2027».