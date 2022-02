Il Comune di Senigallia prova a ridare slancio alla consulta dello sport

Dopo lo stop causato dalla decadenza per le elezioni comunali e dalla pandemia, l'organismo comunale vuole riprendere il filo interrotto del dialogo tra le associazioni sportive

SENIGALLIA – Tornerà a riunirsi la consulta dello sport. Dall’amministrazione comunale di Senigallia è stato infatti avviato l’iter per consentire all’organismo comunale di tornare a lavorare a favore delle società sportive cittadine. Lo stop forzato è stato causato dalla pandemia covid ma anche dalla decadenza a seguito delle elezioni comunali.

Dando seguito alle indicazioni del sindaco e dell’assessore allo sport, l’ufficio sport del Comune di Senigallia ha invitato pochi giorni fa le società senigalliesi a voler aderire, se non l’avessero già fatto, alla consulta. Ma che cos’è? Si tratta di un organismo rappresentativo degli sport cittadini che si presta come luogo di confronto con lo scopo di svolgere funzioni consultive e propositive per tutto ciò che attiene al settore sportivo cittadino.

A questo link tutte le informazioni utili alle Società sportive ai fini dell’accreditamento o dell’aggiornamento dei propri dati.