Il 66enne si era occupato della sezione condono, abusi e contenzioso del Servizio Urbanistica, prima nella sede di via Testaferrata poi di viale Leopardi. Tanti gli attestati di stima in queste ore

SENIGALLIA – L’amministrazione senigalliese e la città intera piangono la scomparsa di Sirio Priori, responsabile per oltre dieci anni della sezione condono, abusi e contenzioso del Servizio Urbanistica, prima nella sede di via Testaferrata poi di viale Leopardi.

L’uomo è mancato all’età di 66 anni. A darne la triste notizia è stato, attraverso i social, il figlio Giovanni Priori: «Babbo ieri è salito in cielo dopo aver portato il suo sorriso e la sua serenità anche in quel letto d’ospedale». Priori lascia la mamma Gina, la moglie Marta, il figlio Giovanni con la nuora Diletta, i nipoti Michele, Francesco e Davide, la sorella Pierina e il fratello Remo.

Nel 2014, quando era andato in pensione, l’Amministrazione, insieme ai colleghi, gli aveva organizzato una grande festa di congedo. Tante le manifestazioni di cordoglio per questa perdita: il 66ennne negli anni si era fatto apprezzare e stimare da tutti, sia per le sue doti professionali che per quelle umane.