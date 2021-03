Completata la campagna vaccinale agli anziani delle case di riposo e rsa

SENIGALLIA – Si è quasi conclusa la campagna vaccinale lungo le valli del Misa e Nevola per somministrare le dosi alla popolazione ospite delle case di riposo e delle strutture per anziani. I medici, gli operatori infermieristici e i tecnici delle varie équipe del Distretto sanitario di Senigallia si sono mossi dalle montagne di Arcevia alle colline e infine alla costa senigalliese per poter inoculare le prime dosi di vaccino e, dopo circa tre settimane, garantire i richiami.

Vaccinare con i sieri Pfizer e Moderna gli anziani ospiti delle strutture socio assistenziali, delle residente protette e delle rsa lungo la vallata del Misa e del Nevola è stato un grande lavoro: sia per il numero di persone interessate sia per l’organizzazione messa in campo, sul modello dei test antigenici dello scorso autunno. Sono state create infatti delle squadre – le équipe territoriali di medici di “Monte”, “Collina” e “Mare” – che si sono recate in una decina di strutture per prendersi cura della popolazione più fragile.

Le vaccinazioni effettuate viaggiano su numeri importanti: migliaia di ospiti, operatori dipendenti e collaboratori esterni delle strutture per anziani. Alla fine della campagna vaccinale sono state calcolate essere circa 2.300 le persone interessate, e grande è stato quindi il lavoro per quanto riguarda l’organizzazione, l’inserimento dati, la sorveglianza.

Le somministrazioni si concluderanno domani mattina, sabato 20 marzo, alla casa protetta per giovani con disabilità di Corinaldo: nei giorni scorsi era stata completata la vaccinazione degli ospiti della casa di riposo e della rsa, così come delle strutture per anziani di Arcevia, Serra de’ Conti, Ostra e Trecastelli. L’équipe “mare” si è concentrata su Senigallia dove ieri è stato completato il richiamo anche alla Stella Maris e la settimana prima alla fondazione Città di Senigallia.