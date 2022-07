Compleanno record a Belvedere Ostrense per la nonna più longeva del paese: “Peppa” ha compiuto 107 anni

Giuseppina Ceccarelli è stata per oltre mezzo secolo la sarta del paese, un riferimento per tantissime allieve negli anni in cui si andava “bottega” per imparare il mestiere

BELVEDERE OSTRENSE- Un’altra candelina spenta per un compleanno da record. È quello festeggiato ieri – 7 luglio – da Giuseppina Ceccarelli, per tutti “Peppa”, la super centenaria di Belvedere Ostrense che ha compiuto ben 107 anni.

Una donna ancora piena di spirito che ieri ha voluto condividere questo grande momento di festa insieme ai familiari e, come ormai da tradizione, anche con l’Amministrazione Comunale. A portarle simbolicamente gli auguri di tutta la comunità sono stati il sindaco Sara Ubertini insieme alla Giunta comunale.

Giuseppina Ceccarelli è stata per oltre mezzo secolo la sarta del paese, un riferimento per tantissime allieve negli anni in cui si andava “bottega” per imparare il mestiere ma anche per intere generazioni di clienti che negli anni si sono rivolti a lei per cucire abiti e fare rammendi. Peppa ha superato oltre un secondo di storia passando attraverso due guerre mondiali e due pandemie (la Spagnola, che colpì duramente anche Belvedere agli inizi del secolo scorso, e il Coronavirus).

Anche per questo la vita di Peppa rappresenta un grande messaggio di speranza per tutti. «Siamo felici di festeggiare l’ennesimo traguardo superato da Giuseppina, che è ormai il simbolo della nostra comunità -afferma il sindaco Ubertini che ha inviato un mazzo di fiori e gli auguri di tutta la comunità- abbiamo portato gli auguri di tutti i belvederesi che festeggiano con lei questo compleanno record e naturalmente le rivolgiamo i nostri più calorosi auguri. Un grazie speciale anche per l’esempio di vita che continua a rappresentare per tutti noi».