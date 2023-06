Senigallia, commercio in lutto: è morto Ivaldo Tarducci, padre di Fabri Fibra e Nesli

Numerosi messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa dell’ex esercente lungo corso II Giugno. Il primo cittadino Olivetti: «Ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città»

SENIGALLIA – Lutto nel settore del commercio per la scomparsa di Ivaldo Tarducci, storico gestore di un negozio di abbigliamento lungo corso II Giugno, in pieno centro storico a Senigallia. Era anche il padre di tre figli: Federica, Fabrizio e Francesco Tarducci, gli ultimi due più noti con i nomi d’arte Fabri Fibra e Nesli.

L’esercente aveva 96 anni e da tempo aveva lasciato il commercio: gestiva l’attività in cui erano in vendita jeans e abiti con cui si sono vestiti tantissimi ragazzi di ieri, di cui oggi s’è persa la memoria.

La notizia ha provocato una serie di reazioni in chi il commercio l’ha vissuto in prima persona. Lidio Morbidelli ha ricordato come Ivaldo avesse «vestito un’intera città», mentre la consigliera comunale di Forza Italia Anna Maria Bernardini ha sottolineato il fatto di essere stato una «persona estremamente generosa».

Anche il sindaco Massimo Olivetti e la giunta municipale hanno voluto esprimere cordoglio ai familiari per la scomparsa di Ivaldo Tarducci, «persona molto conosciuta e stimata da tutti. Ivaldo ha rappresentato il mondo del commercio senigalliese per molti anni con il suo storico negozio di abbigliamento che ha vestito tutti noi ragazzi appassionati di jeans alla moda». «Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione – ha ricordato il sindaco – abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari».