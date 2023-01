Senigallia, commercio cittadino in lutto: al Portone i funerali di Antonio Pagano

Il 76enne gestiva l'attività in via Pisacane ma in passato era stato capitano della Polizia municipale dorica. E' deceduto la scorsa domenica

SENIGALLIA – Saranno celebrati oggi, mercoledì 18 gennaio, alla chiesa parrocchiale Santa Maria della Neve (Portone) i funerali di Antonio Pagano. Il commerciante è scomparso la scorsa domenica, all’età di 76 anni, lasciando una scia di cordoglio e di tristezza.

Antonio Pagano

Il commercio cittadino piange infatti la scomparsa di Antonio Pagano, che in passato è stato agente di polizia municipale ad Ancona raggiungendo anche il grado di capitano. Dal capoluogo dorico si era poi trasferito a Senigallia dove aveva continuato l’attività commerciale di bombole di gas in via Pisacane: riforniva molti locali del centro storico e non solo.

Proprio per tale attività era molto conosciuto nella spiaggia di velluto che oggi lo piangerà con la messa e l’ultimo saluto alle ore 15. Antonio Pagano lascia la moglie Rita, il figlio Marco, il fratello Luciano, la cognata Daniela e tanti parenti e amici che gli hanno voluto bene.