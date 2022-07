Senigallia, ecco come cambia la viabilità in occasione della manifestazione XMasters

SENIGALLIA – In occasione della manifestazione XMasters edizione 2022, in programma il 16 e 17 luglio, il Comune di Senigallia ha emanato l’ordinanza n. 2022/296 con importanti modifiche alla viabilità.



Dal 7 al 28 luglio è istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, lato mare, in lungomare G. Mameli, dall’altezza del civico n. 169 all’altezza del civico n. 189 e, lato monte dall’altezza del civico n. 174 al civico 175/b e dall’altezza del civico n. 180 al civico n. 182.

Sempre nell’ambito della manifestazione XMasters, in occasione della manifestazione sportiva denominata “Hardskin Trio Senigallia”, ovvero lo svolgimento di due gare di Triathlon su distanza Olimpica e Sprint previste rispettivamente per i giorni 16 e 17 luglio 2022 il Comune di Senigallia ha emanato l’ordinanza n. 2022/277 con ulteriori modifiche alla viabilità.



Dalle ore 9 alle ore 16.30 del 16 luglio 2022 e dalle ore 9 alle ore 15 del 17 luglio e comunque sino al termine dello svolgimento di ciascuna manifestazione è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, sulle seguenti vie: lungomare Mameli, ambo i lati dall’altezza del civico n. 178 a via della Darsena; via Della Darsena, tutto il tratto ambo i lati; piazzale Bixio, tutto il tratto ambo i lati: via Dogana Vecchia, tutto il tratto, su tutti gli spazi ove la sosta è ammessa; via XX Settembre, tutto il tratto, su tutti gli spazi ove la sosta è ammessa; via Gorizia, tutto il tratto, su tutti gli spazi ove la sosta è ammessa; via Piave, da via Gorizia a via Monteverdi, su tutti gli spazi ove la sosta è ammessa, ad eccezione di quelli esterni alla carreggiata, compresi tra l’edificio denominato “Portasole” e la pista ciclabile in sede propria; via Monteverdi, da via Piave a via Cellini, su tutti gli spazi ove la sosta è ammessa; Via Cellini, da via Monteverdi a intersezione canalizzata con rotatoria con via Mattei e via Berardinelli, limitatamente agli spazi ove la sosta è ammessa.

Dalle ore 11 alle ore 14.40 del 16 luglio 2022 e dalle ore 11 alle ore 13.00 del 17 luglio comunque sino al termine dello svolgimento di ciascuna manifestazione è istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade:

16 luglio 2022: lungomare Mameli, da Traversa Cesano al civico 178, eccetto residenti; lungomare Mameli, dal civico 178 a via della Darsena; via Darsena; piazzale Bixio; via Dogana Vecchia; via XX Settembre; via Gorizia; via Piave, da via Gorizia a via Monteverdi; via Monteverdi, da via Piave a via Cellini; via Cellini, da via Monteverdi a intersezione canalizzata con rotatoria con via Berardinelli Scapezzano/via E. Mattei; via Mattei, eccetto residenti, da via Guercino a intersezione canalizzata con rotatoria con via Berardinelli Scapezzano, e da via Lippi a intersezione canalizzata con rotatoria con via strada della Marina Scapezzano/via Fiorini; Bretella Nord di Senigallia (Complanare Nord) da uscita Po/Ospedale a uscita strada della Marina/via Fiorini; via Fiorini; via della Marina Cesano, eccetto residenti, da via Cimabue a intersezione canalizzata con rotatoria con via strada della Marina Scapezzano/via Fiorini; Strada Cesano Bruciata, da via Foce Cesano a fine traversa interna; strada Della Donnella; strada S. Anna Trinità Scapezzano, da SP 14 a strada delle Cone; strada delle Cone;

17 luglio 2022: lungomare Mameli, da Traversa Cesano al civico 178, eccetto residenti; lungomare Mameli, dal civico 178 a via della Darsena; via della Darsena; piazzale Bixio; via Dogana Vecchia; via XX Settembre; via Gorizia; via Piave, da via Gorizia a via Monteverdi; via Monteverdi, da via Piave a via Cellini; via Cellini, da via Monteverdi a intersezione canalizzata con rotatoria con via Berardinelli Scapezzano/via E. Mattei; via Mattei, eccetto residenti, da via Guercino a intersezione canalizzata con rotatoria con via Berardinelli Scapezzano, e da via Lippi a intersezione canalizzata con rotatoria con via strada della Marina Scapezzano/via Fiorini; Bretella Nord di Senigallia (Complanare Nord) da uscita Po/Ospedale a uscita strada della Marina/via Fiorini; via Fiorini; via della Marina Cesano, eccetto residenti, da via Cimabue a intersezione canalizzata con rotatoria con via strada della Marina Scapezzano/via Fiorini; Strada Cesano Bruciata, da via Foce Cesano a fine traversa interna.

Nel medesimo orario le vie e tratti di vie che adducono al percorso di gara saranno interdette al transito veicolare con deviazione sulle vie laterali o con percorsi alternativi.

L’accesso al quartiere “Porto” avverrà da via Mamiani e sarà limitato a residenti, mezzi di polizia e di soccorso, veicoli a servizio di disabili muniti di contrassegno, carico/scarico merci presso esercizi ubicati nella zona interdetta.

Dalle ore 14.40 alle ore 16.30 del 16 luglio 2022 e dalle 13.00 alle 14.45 del 17 luglioe comunque sino al termine dello svolgimento di ciascuna gara sportiva è istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade: lungomare Mameli dall’intersezione con via Traversa Cesano a via della Darsena, via della Darsena, Banchina di Ponente, passerella pedonale, Banchina della Guardia Costiera, via Bovio, via Perilli (limitatamente al transito dei velocipedi sulla pista ciclabile che sarà riservata al transito dei partecipanti alla manifestazione podistica in deroga al divieto ivi esistente), via Portici Ercolani, da via Perilli a Ponte Angeli dell’8 dicembre 2018 (marciapiedi e pista ciclabile), Ponte Angeli dell’8 dicembre 2018, via Dogana Vecchia, p.le N. Bixio; nel medesimo orario le vie e tratti di vie che adducono al percorso di gara saranno chiuse al transito veicolare con deviazione sulle vie laterali o con percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

– è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dalla gara;

– è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.



Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell’Ufficio Strade di questo Comune e dell’organizzazione



Percorsi alternativi:

Traffico diretto verso Ancona: S.S. n. 16 Adriatica o la Complanare Sud;

traffico diretto verso Pesaro: unicamente la S.S. n. 16 Adriatica (non la Complanare Nord);

traffico diretto verso Arcevia/Corinaldo provenendo da Sud: S.S. n. 16 Adriatica – Complanare Sud – via Arceviese/SP n. 12 Corinaldese;

traffico diretto verso Arcevia/Corinaldo provenendo da Nord: S.S. n. 16 Adriatica – via Sanzio – via Bonopera – via Leopardi – via G. Bruno – via Arceviese/SP n. 12 Corinaldese;

traffico diretto all’Ospedale di Senigallia provenendo da Nord: S.S. n. 16 Adriatica – via Sanzio – via Bonopera – via Leopardi – stradone Misa –via Po – via Camposanto Vecchio;

traffico diretto all’Ospedale di Senigallia provenendo da Sud: S.S. n. 16 Adriatica – Complanare sud – Complanare Nord uscita Ospedale;

traffico diretto all’Ospedale di Senigalliaprovenendo da Corinaldo/Arcevia: via Provinciale Corinaldese – via Po – via Camposanto Vecchio;

traffico diretto a Monterado: S.S. n. 16 Adriatica direzione Marotta proseguire sulla SP 424 e dopo Ponte Rio, alla rotatoria, prendere per via del Fiume.