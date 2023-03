Colto in flagrante a rubare dispositivi elettronici per circa 300 euro, un 58enne con precedenti è stato arrestato e rilasciato in meno di 24 ore

SENIGALLIA – È stato rilasciato oggi, 1 marzo, l’uomo sorpreso nel pomeriggio di ieri, 28 febbraio, a rubare in un centro commerciale. Dopo l’arresto e la convalida ottenuta dal tribunale dorico, il giudice ha disposto che venisse rimesso in libertà il ladro che aveva trafugato circa 300 euro di merce.

Il fatto è avvenuto nel supermercato Ipercoop all’interno del centro commerciale Il Maestrale, al Cesano di Senigallia. Un 58enne di Senigallia è stato sorpreso a rubare alcuni oggetti elettronici del valore complessivo di quasi 300 euro. L’uomo aveva aperto le confezioni di caricabatterie e auricolari, nascosto la refurtiva sotto il giubbotto e cercato di passare inosservato: il personale della vigilanza lo ha notato e ha subito contattato il 112.

L’arresto è avvenuto nell’immediatezza, poiché l’uomo è stato fermato subito dopo aver varcato le casse e gli è stata trovata addosso la merce prelevata illecitamente, che è stata restituita al legittimo proprietario. E non era nemmeno la prima volta che cercava di rubare, anche all’interno della stessa attività. Portato in caserma dai militari del radiomobile, è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. Stamattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Ancona: l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà.