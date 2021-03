Code4Europe, l’istituto comprensivo Corinaldo coordinatore del progetto Erasmus

CORINALDO – L’incontro, lo scambio e il confronto tra studenti di tutta Europa per gettare le basi di una vera comunità. È questo ciò che ha spinto l’istituto comprensivo Corinaldo ad aderire a Code4Europe – Progetto Erasmus KA229, di cui la scuola Corinaldesi è coordinatrice.

Un rapporto di partenariato tra sei scuole che vede oltre all’Istituto Comprensivo Corinaldo anche il Mustafa Necati Ilkokulu (Turchia); la 1st Primary School of Paleokastro (Grecia); la Ivan Cankar Primary School (Croazia); la Szkola Podstawowa Zakonu Pijarów im. O. Onufrego Kopczynskiego w Warszawie (Polonia); il Agrupamento de Escolas João da Silva Correia (Portogallo).

«Crediamo infatti strategico (per la promozione del successo formativo e per intercettare i bisogni delle comunità locali in termini di sviluppo sostenibile, coesione sociale e crescita economica) sviluppare il pensiero computazionale degli studenti, preparare un piano di formazione per docenti e per allievi sul Coding, Stem, Robotica e sviluppare materiali e giochi educativi, in coerenza con le finalità ricomprese nel progetto Code4Europe, spiega il dirigente scolastico Simone Ceresoni. Proprio per questo, nonostante l’emergenza sanitaria, i progetti Erasmus+ continuano grazie agli strumenti digitali che permettono mobilità virtuali ed incontri di progetto in remoto».

Dal 23 marzo al 25 marzo l’Istituto Comprensivo Corinaldo e le scuole europee partner del progetto “Code4Europe” si sono incontrate online per presentare il gruppo di lavoro Erasmus+ di ogni scuola, per discutere sulle attività di progetto implementate da novembre 2020 ad oggi, per monitorare lo stato dei lavori in corso e per pianificare al meglio le future attività di progetto, incluse la LTTA (Learning, Training and Teaching Activities).

In particolare nel corso degli incontri sono stati trattati i seguenti temi: Communication and Dissemination Plan (Referente: Carmen Narcisa Enache); Best Practices in STEM, AR and CODING Activities (Docenti: Laura Patregnani, Anna Maria Frati, Danila Maori, Lorella Campolucci); Monitoring the work in progress (etwinning; website) and partners tasks (tutte le scuole partner). Nel corso dei lavori si è registrata la partecipazione del Dirigente scolastico Simone Ceresoni, dei docenti membri del gruppo Erasmus+ dell’Istituto Comprensivo Corinaldo e dei Dirigenti scolastici insieme ai gruppi di lavoro delle Scuole europee partner del programma. Il progetto Erasmus in questione, che si incentra proprio sulle nuove metodologie didattiche e sugli strumenti digitali con applicabilità in tutte le discipline scolastiche della scuola primaria, promuove le attività di Coding, Robotica e STEAM, suscitando grande interesse sia negli studenti che negli operatori scolastici.