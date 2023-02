Cocaina e hashish pronte per lo spaccio, importante arresto della Polizia a Senigallia

SENIGALLIA – Da tempo era attivo nel mondo dello spaccio di droghe, e da tempo era attenzionato dalla Polizia che ha chiuso il cerchio e arrestato un senigalliese. L’operazione è partita con una serie di accertamenti che ha permesso di ricostruire il contesto in cui si muoveva l’uomo, di nazionalità italiana, che in passato aveva operato anche nel settore dei locali pubblici.

Avuta certezza delle attività illecite svolte, gli agenti del commissariato di Senigallia lo hanno rintracciato nella sua abitazione in zona sud della città. L’uomo ha inizialmente negato ogni coinvolgimento ma a mano mano che i poliziotti perquisivano l’appartamento, emergevano nuovi indizi di colpevolezza. Prima sono stati rinvenuti tutti gli oggetti normalmente utilizzati per la lavorazione ed il confezionamento della droga; in seguito sono saltati fuori anche diversi involucri contenenti cocaina e hashish, già pronti per lo spaccio e la cessione ai consumatori dell’area senigalliese.

Ma il fiuto degli agenti li ha portati a scovare ulteriori quantitativi ben più consistenti di sostanza stupefacente, sempre cocaina. Alla fine dell’ispezione la droga rinvenuta era quasi un etto: immessa sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. La conferma che non solo era inserito nel mondo dello spaccio ma che rivestiva un ruolo importante nella piazza senigalliese, un punto di riferimento per diversi assuntori.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina al tribunale di Ancona, misura poi confermata dal Gip dorico.