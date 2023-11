Senigallia, clochard vince al superEnalotto: finalmente può riscuotere il denaro

SENIGALLIA – Epilogo felice per il clochard che lo scorso ottobre ha centrato una vincita al Superenalotto ma che non poteva riscuotere il denaro per problemi coi documenti. Finalmente è arrivata la buona notizia che gli oltre 35mila euro vinti sono stati bonificati.

La comunicazione arriva dall’ufficio premi di Sisal che ha confermato l’esecuzione del bonifico da 37.045 euro nei confronti di Gianluigi, ribattezzato dalla sua città d’adozione Senigallia (Ancona) “Cassano” per il suo accento pugliese.

Il senzatetto, esattamente un mese fa il 24 ottobre, aveva giocato una schedina del SuperEnalotto da 1,5 euro presso una tabaccheria del centro storico cittadino: si era ritrovato tra le mani un biglietto vincente senza però poter riscuotere nulla perché, al momento della vincita, non possedeva la tessera sanitaria e il suo codice fiscale era scaduto.

Ora che sono state risolte le questioni burocratiche, il bonifico è stato eseguito e sul conto si troverà oltre 37mila euro, con la speranza che siano davvero di aiuto per ripartire.