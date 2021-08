Civica benemerenza ai volontari del centro vaccinale di Senigallia

SENIGALLIA – Riceveranno la civica benemerenza le associazioni di volontariato che hanno garantito l’apertura e il buon funzionamento delle operazioni al centro vaccinale di Senigallia. La notizia arriva dall’amministrazione comunale che ha recentemente ribadito in giunta la volontà di ringraziare pubblicamente le realtà che hanno contribuito al successo della campagna vaccinale.

L’apertura a orari allungati del polo vaccinale di Senigallia, allestito dagli inizi di aprile presso il distaccamento dei vigili del fuoco in via Arceviese, ha infatti consentito di somministrare in oltre 150 giorni di attività qualcosa come oltre 75 mila dosi dei vari sieri alla popolazione di Senigallia e dell’hinterland, compresi 500 turisti che hanno scelto la spiaggia di velluto come meta per le proprie vacanze.

Numeri molto importanti per cui si è ritenuto opportuno ringraziare – si legge nelle delibera di Giunta, la n.181/2021 – per il “contributo fondamentale le associazioni di volontariato con i loro rispettivi volontari, che si sono fatti carico di gestire l’afflusso ordinato dei cittadini presso il centro vaccinale”. Un impegno che ha permesso di ottenere questo risultato, tra i migliori in regione.

La civica benemerenza andrà dunque il 20 agosto, durante una serata in piazza Garibaldi, al Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Senigallia; al Nucleo di volontariato e Protezione Civile Falchi della Rovere; all’Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo di volontariato e protezione civile di Senigallia; alla Società Nazionale di Salvamento, sezione di Senigallia; al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, sezione di Senigallia; alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Senigallia, “per aver assicurato il costante, puntuale e ordinato afflusso dei cittadini presso i due successivi centri vaccinali (la palestra dell’istituto Padovano-Corinaldesi prima e il polo dei Vigili del fuoco poi, Ndr), permettendo in tal modo una gestione ottimale dell’attività di somministrazione dei vaccini”. A distanza di quasi quattro mesi, si è riusciti a garantire l’apertura del centro tutti i giorni dalle 8.00 alle 20, grazie alle oltre 10.000 ore di volontariato.

Dal primo agosto, l’hub vaccinale di Senigallia osserva nuovi orari, ridotti data la minore affluenza: sarà aperto dal lunedì al mercoledì il pomeriggio, dalle 14 alle 19 circa e il giovedì e il venerdì la mattina dalle 8 alle 13; sarà invece chiuso il sabato e la domenica.