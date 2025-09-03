Senigallia, Petetta: «Insultata e minacciata al sottopasso»
L'assessora ai servizi sociali ha raccontato sui social di uno strano incontro con un uomo che ha usato con lei toni minacciosi

Cinzia Petetta
Cinzia Petetta (Foto Carlo Leone)

SENIGALLIA – «Un’esperienza incresciosa che mi ha lasciato senza parole», a metà strada tra la mancanza di rispetto e l’intimidazione. Così l’assessora ai servizi sociali di Senigallia Cinzia Petetta riferisce di uno strano incontro tra il sottopasso che dalla stazione Fs porta in centro e la rocca roveresca con un uomo di mezza età che l’avrebbe offesa e poi minacciata di querela se l’avesse filmato e pubblicato il video.

L’episodio risale a due giorni fa, primo settembre, quando l’esponente di FdI stava percorrendo le scale del sottopasso della stazione ferroviaria di Senigallia quando si è fermata per controllare se fossero bagnate date le pulizie in corso. «In quel momento, un signore robusto mi ha superato e, dopo avermi vista ferma, si è innervosito e mi ha mandato un messaggio offensivo» ha riportato sui social l’assessora. 

Le due donne presenti in quel momento – una signora che saliva sulla rampa opposta e un’operatrice addetta alle pulizie – «sono rimaste molto male nel vedere la scena e hanno assistito con disagio all’interazione tra me e il signore aggressivo» continua Petetta, il che ha «reso ancora più evidente la mancanza di rispetto e la scorrettezza del comportamento del signore in questione». Ma la storia non è finita qui.

L’uomo, riporta ancora l’assessora, si è fermato poi ai giardini della rocca convinto di essere stato filmato e minacciando querela se fosse stato pubblicato il video. Avrebbe poi chiesto il nome dell’assessora senza però qualificarsi a sua volta. «La sua risposta è stata sorprendente: ha detto di sapere chi fossi, ma non ha voluto rivelare la sua identità, continuando a farneticare sul mio conto». Un momento a cui non ha assistito alcun testimone e che è sembrato scelto apposta per intimidire senza aver testimoni di mezzo.

L’episodio «mi ha lasciato un’impressione negativa sulla mancanza di rispetto e sulla tendenza all’intimidazione che alcune persone adottano» ha riportato in conclusione Petetta sulla propria pagina facebook. «Non ci sono solo i leoni da tastiera, ma anche i codardi per strada che cercano di imporre la loro presenza con la minaccia e l’aggressività. Spero che questo episodio possa servire da spunto per riflettere sull’importanza del rispetto e della civile convivenza nella nostra comunità. Spero solo che tanta rabbia non sia dovuta alla mia appartenenza politica, altrimenti sono caduti veramente in basso».

