Senigallia, Petetta: «Insultata e minacciata al sottopasso»

SENIGALLIA – «Un’esperienza incresciosa che mi ha lasciato senza parole», a metà strada tra la mancanza di rispetto e l’intimidazione. Così l’assessora ai servizi sociali di Senigallia Cinzia Petetta riferisce di uno strano incontro tra il sottopasso che dalla stazione Fs porta in centro e la rocca roveresca con un uomo di mezza età che l’avrebbe offesa e poi minacciata di querela se l’avesse filmato e pubblicato il video.

L’episodio risale a due giorni fa, primo settembre, quando l’esponente di FdI stava percorrendo le scale del sottopasso della stazione ferroviaria di Senigallia quando si è fermata per controllare se fossero bagnate date le pulizie in corso. «In quel momento, un signore robusto mi ha superato e, dopo avermi vista ferma, si è innervosito e mi ha mandato un messaggio offensivo» ha riportato sui social l’assessora.

Le due donne presenti in quel momento – una signora che saliva sulla rampa opposta e un’operatrice addetta alle pulizie – «sono rimaste molto male nel vedere la scena e hanno assistito con disagio all’interazione tra me e il signore aggressivo» continua Petetta, il che ha «reso ancora più evidente la mancanza di rispetto e la scorrettezza del comportamento del signore in questione». Ma la storia non è finita qui.

L’uomo, riporta ancora l’assessora, si è fermato poi ai giardini della rocca convinto di essere stato filmato e minacciando querela se fosse stato pubblicato il video. Avrebbe poi chiesto il nome dell’assessora senza però qualificarsi a sua volta. «La sua risposta è stata sorprendente: ha detto di sapere chi fossi, ma non ha voluto rivelare la sua identità, continuando a farneticare sul mio conto». Un momento a cui non ha assistito alcun testimone e che è sembrato scelto apposta per intimidire senza aver testimoni di mezzo.

L’episodio «mi ha lasciato un’impressione negativa sulla mancanza di rispetto e sulla tendenza all’intimidazione che alcune persone adottano» ha riportato in conclusione Petetta sulla propria pagina facebook. «Non ci sono solo i leoni da tastiera, ma anche i codardi per strada che cercano di imporre la loro presenza con la minaccia e l’aggressività. Spero che questo episodio possa servire da spunto per riflettere sull’importanza del rispetto e della civile convivenza nella nostra comunità. Spero solo che tanta rabbia non sia dovuta alla mia appartenenza politica, altrimenti sono caduti veramente in basso».