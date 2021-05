Senigallia, Ciclovia Adriatica: ecco il tracciato della pista ciclabile sul lungomare Mameli

SENIGALLIA – Anche il lungomare Mameli avrà la sua pista ciclabile, parte della ben più famosa ciclovia adriatica di cui si discute da anni. Dopo il rinvio da parte della giunta Olivetti dell’intervento di realizzazione voluto dalla precedente amministrazione Mangialardi, la strada per bici e per la mobilità sostenibile si era arenata – è proprio il caso di dirlo – fino a tre giorni fa, quando la compagine di governo di Senigallia ha individuato il tracciato che dovrà seguire la nuova ciclovia.

Partendo dal porto e andando in direzione nord, la pista ciclabile percorrerà il lungomare Mameli, affiancando il marciapiede lato mare, come nel resto del litorale senigalliese. Quando la strada (divenuta strada Sesta) si discosta dal lungomare, le biciclette proseguiranno dritte sul sentiero ora sterrato che si ricongiunge con la piazzetta di Prima strada, centro della frazione di Cesano, dove si svolge la nota sagra (in tempi no covid) del pesce.

Da qui, ancora lato mare, passerà davanti ai palazzoni che contraddistinguono la frazione per poi ricollegarsi con il futuro ponte ciclopedonale sul fiume Cesano che la Regione Marche ha finanziato e che dovrà realizzare. Escluso quindi un passaggio sulla statale come ipotizzato dal consigliere Gennaro Campanile.

Dopo il lungomare Marconi e Alighieri (con le relative proteste), dopo il lungomare Da Vinci (con altre polemiche ancora non esaurite) e dopo il progetto per collegare il lungomare Italia e quindi la frazione sud di Marzocca, anche Cesanella e Cesano vedranno una pista ciclabile sul litorale che si potrà ricongiungere con altri progetti verso l’entroterra.

Quando la ciclovia adriatica sarà completata – e solo per Senigallia serviranno altri due anni – sarà possibile attraversare sulla direttrice nord-sud tutto il territorio comunale, passando quindi da Marotta di Mondolfo a Marina di Montemarciano lungo i circa 14 km di litorale della spiaggia di velluto.