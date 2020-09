Ciclovia Adriatica, sì della giunta al prolungamento a Marzocca

SENIGALLIA – Approvato dalla giunta “in scadenza” il prolungamento della ciclovia adriatica nel tratto di Marzocca, sul lungomare Italia, dove è previsto anche un percorso protetto sul marciapiede.

Il progetto iniziale non prevedeva questo tratto per via della carreggiata ristretta in quel punto di litorale, in cui potrebbero riproporsi le polemiche sul senso di marcia come avvenuto sul lungomare Da Vinci.

Altro nodo, facilmente aggirabile, sono i costi: l’intervento da realizzare causerà un esborso di circa 195mila euro a carico del Comune di Senigallia da prevedere nel prossimo bilancio. A cui si aggiungeranno 180mila euro di contributo regionale.

Ma tutto è lasciato alle decisioni della prossima giunta che sarà chiamata a decidere sia sul progetto che sulla sua realizzazione, così come sul tratto nord sul lungomare Mameli, i cui lavori dovevano partire in questo autunno, anche lì con il rischio di polemiche per la soppressione di una fila di parcheggi, ormai preziosi per residenti e turisti.