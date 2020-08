SENIGALLIA – La notizia più attesa dagli amanti delle due ruote (a pedali) è finalmente arrivata: la Tirreno Adriatico farà tappa a Senigallia. Si tratta di una ‘prima volta’ già in cartellone per lo scorso marzo,che rischiava di sfumare visto il rinvio della manifestazione a causa dell’emergenza pandemica.



E invece la celebre competizione, giunta alla sua 55^ edizione si svolgerà in autunno in via del tutto straordinaria e si fermerà sulla spiaggia di velluto sabato 12 settembre. Senigallia infatti sarà al centro della sesta tappa che da Castelfidardo condurrà i corridori sulla costa attraverso un itinerario di avvicinamento che toccherà nell’ordine Numana, Ancona, Offagna, Jesi e Ostra, per raggiungere il punto di ingresso al circuito cittadino che sarà percorso quattro volte per un totale di circa 16 chilometri.

Ovviamente per alcune ore l’area interessata dalla manifestazione sarà soggetta a divieti e limitazioni alla sosta e alla circolazione che comporteranno alcuni inevitabili disagi per la viabilità. In ogni caso, la prossima settimana sui portali istituzionali dell’ente saranno resi noti i percorsi alternativi per l’ingresso e l’uscita dalla città.



Per quanto riguarda il percorso di gara, dalle ore 13 alle ore 14,15 di sabato 12 settembre sarà chiuso al traffico e sottoposto a divieto di sosta l’intero tratto di avvicinamento al circuito lungo la Sp 13, via del Grottino e Sp 2 Sirolo-Senigallia, fino all’inizio di via Capanna, viale dei Pini e via Rovereto.



Dalle ore 13 alle ore 16,30, invece, sarà il circuito di gara a essere completamente chiuso al traffico. Tale circuito si articolerà lungo le seguenti strade e vie: Strada statale 16 Adriatica, dall’incrocio con viale IV Novembre per via Podesti fino a fine Marzocca e deviazione in via della Marzocchetta, sottopasso per via della Marzocchetta, lungomare Italia, lungomare Da Vinci, lungomare Alighieri fino all’altezza di via Puglie.

Al riguardo, l’ammanistrazione senigalliese, già a primavera, aveva espresso tutta la propria soddisfazione: «Si tratta di una grande occasione per la città, che potrà godere di una vetrina internazionale e di una copertura mediatica di altissimo livello attraverso cui promuovere il proprio patrimonio culturale e artistico e l’eccellente ospitalità»

«Ospitare la tappa di una competizione così prestigiosa – aveva riferito il sindaco Maurizio Mangialardi – rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, di cui ringrazio gli organizzatori. Per capire la rilevanza dell’evento basti considerare che l’edizione di quest’anno ha visto 151 paesi collegati, 53 milioni di telespettatori, 2276 ore di trasmissione e 13 network televisivi. Dunque sarà un’occasione per la città, che potrà godere di una vetrina internazionale e di una copertura mediatica di altissimo livello attraverso cui promuovere il patrimonio culturale e artistico e l’eccellente ospitalità. Un evento, ne sono certo, che farà felici anche i tantissimi appassionati di ciclismo senigalliesi che potranno vedere da vicino le prodezze dei loro beniamini»