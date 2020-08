Ciclismo: il Campionato Italiano Giornalisti arriva a Senigallia

SENIGALLIA – Si rinnova anche nel 2020 il consueto appuntamento con il Campionato Italiano Giornalisti, la competizione ciclistica più longeva tra i campionati di arti e mestieri. Ad ospitare la 70^ edizione di della manifestazione, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2020 e vedrà la partecipazione di giornalisti provenienti da tutta Italia, sarà la Città di Senigallia.

Due le giornate di gara: sabato 17 ottobre si svolgerà la gara in linea, che permetterà ai partecipanti non impegnati nella lotta al primato di godere del panorama paesaggistico offerto dall’entroterra marchigiano e della bellezza della Spiaggia di Velluto. Domenica 18 andrà invece in scena la prova a cronometro, che misurerà le capacità agonistiche dei giornalisti accorsi a Senigallia.

Il primo campionato risale al 1910 e fu disputato a Salsomaggiore ma già da molti anni i giornalisti correvano in bici. La prima gara di cui si ha notizia è infatti del 1893 mentre la prima classifica conosciuta risale all’anno successivo. Principalmente erano corse in pista o in ippodromi, disputate su distanze corte, più o meno come le competizioni ippiche.

Dopo la prima edizione ufficiale del 1910 si disputarono altri due campionati poi l’attività si interruppe per lo scoppio della prima guerra mondiale. Si tornò a correre nel 1931 e il campionato fu disputato regolarmente fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra furono organizzati quattro campionati a Bari poi ancora una pausa e la ripresa nel 1964. Da allora si è sempre corso e con quella di Senigallia saranno 70 le edizioni disputate lungo tutto lo stivale, da Sondrio a Reggio Calabria.

«Con molto piacere torniamo nelle Marche per un doppio appuntamento tricolore che concluderà la stagione agonistica 2020 dei giornalisti-ciclisti – è quanto ha dichiarato Roberto Ronchi, presidente dell’AGCI – Associazione Giornalisti Ciclisti Italiani, che ha aggiunto – dopo i campionati italiani a Mercatino Conca, nel 1987 e nel 1989, e a Gabicce Mare, nel 2007, il Mondiale 2011 a Gabicce Mare, nel 2013 e 2015 la Coppa della Stampa e il Tricolore di Servigliano, eccoci nella splendida Senigallia pronta ad ospitare le prossime sfide ciclistiche dei giornalisti-ciclisti».