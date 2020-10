Ciclismo, dopo il Giro d’Italia arriva a Senigallia il Campionato Italiano Giornalisti 2020

SENIGALLIA – Il ciclismo torna protagonista sulle strade di Senigallia con una longeva competizione, la più datata tra i campionati di arti e mestieri, quella del Campionato Italiano Giornalisti. A pochi giorni dal passaggio del Giro d’Italia, le due ruote scendono in “pista” su due tracciati cittadini il 17 e 18 ottobre, sabato e domenica, per una sfida giunta alla 71esima edizione.

Sabato 17 ottobre si svolgerà la gara in linea, che permetterà ai partecipanti non impegnati nella lotta al primato di godere del panorama paesaggistico offerto dall’entroterra marchigiano e della bellezza della spiaggia di velluto. Partenza e arrivo dalla località collinare di Scapezzano e poi un circuito di 5,2 km.

Percorso: Scapezzano – Via Antonio Fratti, Strada Berardinelli, Strada della Marina (in fondo alla discesa Km 0). Circuito di 5,200 km da ripetere 7 volte (tratto blu) Complanare Nord (pianura), Strada Berardinelli (salita pendenza media 5%), Strada della Marina (discesa); ottavo e ultimo giro Complanare Nord, Strada Berardinelli, via Antonio Fratti (Arrivo) – totale: Km 44. Ritrovo: Scapezzano (AN) – Partenza: ore 15,30 – Categorie: Senior fino a 45 anni – Veterani da 46 a 55 anni – Gentlemen da 56 a 65 anni – Supergentlemen da 66 anni in avanti – Femminile unica – Giornalisti stranieri (categoria unica)

Domenica 18 andrà invece in scena alle 10 la prova a cronometro, che misurerà le capacità agonistiche dei giornalisti accorsi a Senigallia. Percorso: lungomare Alighieri e Da Vinci di Senigallia da percorrere in entrambe le direzioni, totale 13 km. Ritrovo: piazzale della Libertà – Partenza: ore 10 – Categorie: Senior (fino a 44 anni) – Veterani (da 45 a 59) – Gentlemen (60 anni e oltre) – Giornalisti stranieri (categoria unica).

Il Campionato Italiano Giornalisti Ciclisti è organizzato dall’AGCI (Associazione Giornalisti Ciclisti Italiani) in collaborazione con il Gruppo Sportivo Pianello e l’Hotel Bel Sit dove si terrà un momento di benvenuto con il presidente dell’associazione italiana giornalisti ciclisti, Roberto Ronchi, che consegnerà i premi AGCI 2019, la classifica che lega tutte le gare dei giornalisti della stagione.