Chiude anticipatamente per lavori la biblioteca Antonelliana a Senigallia

L’assessore Pizzi spiega perché è stato scelto questo periodo: «Servono giornate non piovose e d’estate c’è meno utenza». Si studiano intanto modalità alternative per i servizi

SENIGALLIA – Il disagio minore. Questo il criterio operato per scegliere in quale periodo rinnovare gli impianti di climatizzazione della biblioteca comunale Antonelliana. Nonostante il gran caldo che attanaglia l’Italia e la nostra zona, i lavori sono cominciati in questi giorni, in «un’ottica di miglioramento dei locali» spiega l’assessore e vicesindaco Riccardo Pizzi. Ma qualche malumore (e soprattutto disagio) l’hanno suscitato lo stesso, tanto che l’amministrazione comunale è dovuta correre ai ripari, spiegando perché si è intervenuti ora e non in altri momenti.

«L’intervento è stato programmato durante il periodo estivo in ragione del minor numero di accessi alla struttura, del periodo di chiusura già previsto in agosto e del fatto che per la velocità e la buona riuscita dell’intervento è necessario che i lavori debbano essere svolti in giorni non piovosi» afferma il responsabile della cultura per la giunta.

L’impianto di climatizzazione, che come ogni anno sarebbe dovuto entrare in funzione dal prossimo 1 luglio, non è al momento utilizzabile. La situazione del microclima della struttura, che senza condizionamento determina inevitabili disagi per l’utenza – si legge in una nota stampa del Comune – ha portato la giunta ad adottare la decisione di chiudere la biblioteca da venerdì 7 luglio.

«L’alternativa era rinviare i lavori al prossimo inverno – ha ribadito l’assessore Pizzi – ma privando la struttura dell’impianto di riscaldamento e allungando i tempi di esecuzione dei lavori, vista la prevedibile piovosità del periodo autunnale e invernale». Al momento si sta verificando la possibilità di garantire alcuni servizi in maniera alternativa. «L’amministrazione comunale si scusa per i temporanei disagi dei lavori, nella certezza che al termine degli interventi, la struttura potrà essere ancora più fruibile e accogliente».