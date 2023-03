Al Portone tanta gente per l'ultimo saluto all'uomo "simbolo" delle battaglie per i balneari, per la città e per il turismo regionale. Proposto di intitolargli uno spazio sul lungomare

SENIGALLIA – Chiesa del Portone piena per l’ultimo saluto a Enzo Monachesi, morto lo scorso mercoledì 8 marzo dopo una lunga malattia con cui ha combattuto per un anno. Tanta gente ha voluto partecipare ai funerali dell’imprenditore e politico che tanto impegno ha riversato sulla città e sulla regione.

Prima della messa sono stati letti i ricordi e le lettere delle figlie e della moglie: momenti toccanti come lo è stato il momento dell’uscita del feretro di legno chiaro, accompagnato da un lungo e caloroso applauso. Sulla bara la sciarpa della squadra di calcio cittadina, la Vigor Senigallia, che tanto ha sostenuto come tifoso e come amministratore.

Al rito funebre erano presenti diverse personalità politiche di Senigallia, dagli assessori Regine e Cameruccio dell’attuale giunta all’ex sindaco Mangialardi, fino ai consiglieri comunali Campanile, Romano e Bomprezzi che hanno con lui condiviso le battaglie nel centrosinistra.

Ma era presente tanta Senigallia, tanti amici e persone comuni che hanno voluto testimoniare così – come nel via vai ieri dalla camera ardente o nella pioggia di messaggi di cordoglio – il legame con Monachesi: tutti hanno sottolineato il suo carattere buono, ironico e disponibile con cui ha lasciato ricordi indelebili, oltre all’impegno per la città come amministratore.

E proprio in ricordo del 53enne sta prendendo piede la proposta dei colleghi balneari di intitolare a Enzo Monachesi uno spazio sul lungomare Alighieri, non distante da quello stabilimento “Piccolo Lido” che ha gestito per oltre 20 anni. Tra le idee anche quella di dedicargli invece l’ex pescheria del foro annonario, oggi una sala espositiva grazie al progetto portato avanti proprio quando egli fu amministratore di Senigallia.