Uliassi e Cedroni confermati al top della cucina mondiale

Arrivano dalla guida Michelin le tre stelle per il locale al porto di Senigallia, due per la Madonnina del Pescatore. Ma dal Gambero Rosso e dalla classifica 50 Top Italy altri riconoscimenti per i due rinomati chef

SENIGALLIA – Ancora conferme per la spiaggia di velluto che rimane ai vertici della cucina italiana e internazionale grazie ai suoi chef pluripremiati Mauro Uliassi e Moreno Cedroni. Al primo sono state recentemente confermate le tre stelle dalla guida Michelin per l’omonimo ristorante sul lungomare Marconi, zona porto; al secondo ancora due stelle, un riconoscimento che vale alla Madonnina del Pescatore sul lungomare Italia il prestigio dei grandi.

Alla cerimonia di premiazione a Brescia doveva esserci Uliassi ma un contrattempo con l’auto l’ha costretto a lasciare sola la sorella Catia Uliassi: «Dovevo essere lì con mia sorella Catia partita la mattina, e invece ero a 400 km con l’auto in panne», ha spiegato Mauro, ma «sono felicissimo per la conferma delle nostre tre stelle». Un risultato non scontato che testimonia come il lavoro non sia terminato una volta raggiunta la vetta dell’olimpo della cucina.

Chi infatti poteva entrare nella ristrettissima cerchia dei ristoranti tre stelle Michelin è Moreno Cedroni, patron di vari locali rinomati tra Senigallia e Ancona, a cui sono state confermate le due stelle per il ristorante La Madonnina del Pescatore. «Siamo grati alla Guida Michelin per aver confermato le due stelle, che sono il risultato dell’impegno incessante del nostro gruppo di lavoro nel migliorare e crescere costantemente – ha dichiarato lo chef senigalliese. Congratulazioni a tutti i colleghi che hanno raggiunto questo prestigioso traguardo».

Poche settimane fa erano arrivati per i due esponenti della cucina italiana e internazionale altri riconoscimenti: un secondo posto per Uliassi e l’undicesimo per la Madonnina del Pescatore nella Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2024, senza contare che a metà ottobre entrambi i locali di Senigallia avevano conquistato i 94 punti nella guida del Gambero Rosso. Conferme per un’eccellenza che si rinnova continuamente grazie al duro lavoro di chef e staff.