Senigallia, a Cesano i funerali di Renzo Bartozzi morto nell’incidente sulla Sp76

SENIGALLIA – Sono stati fissati i funerali di Renzo Bartozzi, il centauro di 75 anni originario di Mondolfo che ha perso la vita in un terribile incidente stradale sabato pomeriggio, lungo la Sp76 a Monsano. L’uomo, ex operaio e sindacalista, viaggiava in sella alla sua Kawasaki quando, improvvisamente, si è scontrato con una Tesla che procedeva nello stesso senso di marcia e che stava svoltando a sinistra per immettersi in via Cassolo, nella zona industriale del paese.

Un impatto devastante in seguito al quale per Bartozzi non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il magistrato, al termine degli accertamenti necroscopici eseguiti all’Istituto di medicina legale di Torrette, ha concesso il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio (martedì 18 ottobre) alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cesano di Senigallia, muovendo dall’obitorio di Torrette dove è stata composta la salma e allestita la camera ardente. Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà cremata e le ceneri custodite dai familiari.

Renzo Bartozzi, originario di Mondolfo ma residente a Senigallia, era ex operaio ed ex militante di Lotta continua e del sindacato metalmeccanici. Fortemente appassionato di motori fin da ragazzo, aveva mantenuto fede alla sua passione anche dopo la pensione. Lascia nel dolore la moglie Dina Freddi, i figli Caterina e Roberto, il genero Marco e la nuora Laura, i nipoti Irene, Libero e Alice, il fratello Silvano e la cognata Loretta, oltre a tanti amici.