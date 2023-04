La Cesanella piange Lorena, volto gentile della pasticceria “Nello”, stroncata a 57 anni dalla malattia

SENIGALLIA – Una terribile malattia ha strappato Lorena Lanci, 57 anni, all’amore della sua famiglia. Commerciante e volto noto del quartiere Cesanella, Lorena si è spenta ieri 24 aprile presso l’ospedale San Salvatore di Pesaro dove era ricoverata. Titolare insieme alla famiglia del marito della storica pasticceria “Nello”, aperta nel quartiere della Cesanella nel 1977, Lorena si è arresa a quella malattia contro cui combatteva. A nulla sono valse le cure, l’amore di chi le stava attorno, il grande coraggio con cui ha affrontato questo calvario.

La salma, composta alla camera mortuaria dell’ospedale Muraglia di Pesaro, potrà essere salutata oggi pomeriggio prima dei funerali che saranno celebrati domani (26 aprile) alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Giuseppe Lavoratore alla Cesanella. La salma sarà poi tumulata al cimitero di Mondolfo. “Zia Lory” come la chiamavano parenti e amici, lascia nel dolore il marito Tonino Tonucci, i figli Federico e Giovanni, le sorelle Luisa, Liliana e Luana, i cognati Carlo, Nello, Massimo, i nipoti, pronipoti e tantissimi amici. La famiglia ha promosso una raccolta fondi da destinare in beneficienza per ricordare Lorena e il suo grande cuore buono. Partecipa al dolore della famiglia Lanci-Tonucci la società sportiva Us Olimpia Marzocca dove il figlio Giovanni milita nella prima squadra: «la società si unisce all’immenso dolore che ha colpito il giocatore della prima squadra Giovanni Tonucci per la perdita della mamma, porgendo sentite condoglianze e il più sincero cordoglio».