A Cesanella i funerali dell’ex dipendente comunale Emilio Carrera

Alla chiesa S.Giuseppe Lavoratore l'ultimo saluto al 69enne scomparso per una grave malattia. Il ricordo in municipio

SENIGALLIA – Si terranno domani, sabato 22 gennaio, i funerali di Emilio Carrera, il 69enne deceduto per una malattia contro cui stava lottando da tempo. L’uomo, ex dipendente comunale, era conosciuto come colui che sistemava gli impianti elettrici e i semafori in città.

La scomparsa Carrera lascia tanta tristezza non solo nei parenti e negli amici ma anche in Comune, dove ha lavorato per anni prima alla deputazione e poi come elettricista per conto dell’ufficio strade. Era andato in pensione solo cinque anni fa, e il suo ricordo è ancora molto vivo nei colleghi che lo ricordano con affetto.

Emilio Carrera

Anche il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, ex sindaco proprio nell’anno in cui Emilio Carrera è andato in quiescenza, si è detto molto dispiaciuto: il capogruppo Pd ha parlato di «dipendente modello per impegno e dedizione, molto attaccato al lavoro».

Oggi, in via Cagli, alla Cesanella, sarà aperta alle 10:30 la camera ardente, mentre i funerali si celebreranno domani, sabato 22 gennaio, sempre alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale S.Giuseppe Lavoratore alla Cesanella di Senigallia. Seguirà la tumulazione al cimitero maggiore Le Grazie.