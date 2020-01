Cesanella, altro incrocio da mettere in sicurezza

SENIGALLIA – L’incrocio tra via Perugino e via Piero della Francesca verrà messo in sicurezza. Lo ha deliberato l’amministrazione comunale con una delibera, la n. 281/2019, in cui si prevedono i lavori per rialzare l’intersezione dove si verificano spesso incidenti stradali. Dunque un nuovo intervento alla Cesanella di Senigallia, quartiere dove gli incroci sono tutti – nei vari anni – passati al vaglio dell’amministrazione comunale dopo le segnalazioni dei residenti circa la loro pericolosità. Anche quello tra via Perugino e via Piero della Francesca, nei pressi della chiesa parrocchiale S.Giuseppe Lavoratore non è da meno.

Troppi i sinistri che si sono verificati all’incrocio in questione e in aumento da quando c’è la possibilità di svoltare da via Mattei in via Perugino e “scendere” quindi dalla complanare fino alla statale Adriatica. Questa svolta ha drasticamente cambiato la viabilità di quella porzione del quartiere Cesanella, di fatto aumentando il traffico ma soprattutto il numero dei sinistri stradali. Motivo per cui, lo scorso ottobre, i residenti hanno raccolto oltre 120 firme per segnalare al sindaco, al responsabile del servizio strade e al comandante dei vigili urbani la pericolosità della via, stretta e spesso con macchine parcheggiate non correttamente.

Sembra una questione di poco conto, ma in realtà anche solo una macchina in sosta a ridosso dell’incrocio complica di fatto il suo attraversamento. Per poter vedere se arrivano altre auto, i conducenti sono costretti a “sporgere” la parte anteriore dei propri veicoli, di fatto finendo in mezzo all’incrocio. E quando i mezzi percorrono via Perugino – spesso a velocità sostenuta nonostante il buon senso suggerisca di rallentare – ecco che avvengono gli incidenti, sempre più spesso con feriti. Se poi si tiene conto che a fianco c’è un’area verde in cui corrono i bambini, ecco che i rischi aumentano anche di investire i pedoni.

L’incrocio “rialzato” tra via Giotto e via Canaletto, alla Cesanella di Senigallia

Il provvedimento che l’amministrazione ha deliberato, redatto dall’ufficio strade, prevede che l’incrocio tra via Perugino e via Piero della Francesca venga rialzato, come già avvenuto per altri punti (vedi FOTO) nello stesso quartiere dove le strade formano un reticolo; questo obbligherà di fatto i conducenti a rallentare la velocità di marcia in prossimità dell’intersezione. Circa 17 mila euro il costo dei lavori (iva inclusa) che ora dovranno essere appaltati per procedere alla messa in sicurezza dell’area come richiesto da diversi mesi dai residenti.