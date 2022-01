Cento anni di Castel Colonna: annullo filatelico e nuovo stemma

TRECASTELLI – Celebrato il centenario del cambio di nome di Castel Colonna, località che un tempo era nominata “Tomba di Senigallia”. Per l’occasione Comune e Pro loco hanno organizzato una giornata cominciata con l’inaugurazione del nuovo stemma di Castel Colonna, ideato da Leandro Memè e Franco Sagrati, e installato nella pavimentazione al centro di piazza Giacomo Leopardi, manco a dirlo, a Castel Colonna.

La celebrazione si è svolta lo scorso 2 gennaio, con qualche modifica per via delle nuove normative anti covid. Vi hanno preso parte, oltre a numerosi cittadini, il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, l’assessore alla cultura Liana Baci, l’assessore ai servizi sociali Eleonora Lozza, il consigliere di Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Francesco Tonelli, il presidente di Pro Loco Castel Colonna Mirco Minucci e i soci organizzatori.

Dopo l’inaugurazione dello stemma è stata celebrata la messa presso la chiesa di San Mauro Abate e, nella stessa mattinata, tante persone hanno atteso per poter avere l’annullo filatelico postale. Il timbro che rimarrà in uso per 60 giorni presso l’ufficio postale centrale di Senigallia, in via Armellini.

Il resto delle iniziative organizzate per il centenario del cambio di nome di Castel Colonna è stato rimandato al 15 maggio 2022, data in cui, tra l’altro, si provvederà a interrare la capsula del tempo: si tratta di sotterrare un contenitore per lasciare ai posteri la memoria dell’anno 2022: vi saranno inseriti molti oggetti appartenenti al presente, qualche riferimento anche alla giornata del 2 gennaio, nonché tutti i lavori eseguiti dalle classi dell’istituto comprensivo Nori De’ Nobili, coinvolte in questo bel progetto.

Informazioni: procastelcolonna@gmail.com.