Centinaia di controlli a Senigallia nel ponte di Pasqua e Pasquetta

SENIGALLIA – Il periodo pasquale è coinciso, oltre che con le passeggiate al mare, anche con numerosi e intensificati controlli da parte delle forze dell’ordine, volti a rendere sereno il ponte di Pasqua e Pasquetta sulla spiaggia di velluto. E nella rete di agenti e carabinieri sono finiti diversi automobilisti, ma non solo.

I controlli stradali da parte del Commissariato di Senigallia hanno portato a identificare 250 persone, diverse delle quali pregiudicate, e ispezionare 160 veicoli. Servizi svolti soprattutto davanti ad alcuni locali dove erano in programma eventi pubblici: è intervenuto anche il personale della Polizia Stradale di Ancona, delle unità cinofile della Questura e della Polizia Locale di Senigallia. Nell’ambito di tali attività sono stati rintracciati, abbandonati all’interno di un locale, diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish sottoposti a sequestro.

Gli agenti hanno anche provveduto a notificare la misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal Questore di Ancona, nei confronti di un pregiudicato precedentemente tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di Polizia poiché trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina. Eseguita una misura di detenzione a un 50enne originario dell’entroterra senigalliese, dopo una serie di sentenze di condanne emesse nei suoi confronti. L’uomo infatti, negli anni trascorsi, si era reso responsabile di diversi fatti di violenza alla persona.

I controlli dei carabinieri a Senigallia

Controlli intensificati anche da parte dell’Arma dei carabinieri, sia per prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di stupefacenti, che le condotte relative all’uso di alcool prima della guida e in generale tutte le condotte in violazione del codice della strada. Nei guai è finito un 18enne di Montemarciano, trovato in possesso di uno spinello già confezionato contenente hashish nei pressi dei locali di Senigallia, e pertanto segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. Altri quattro giovani di 20 anni, residenti in provincia di Pesaro e trovati a Senigallia in un’auto in sosta, sono stati sorpresi in possesso di quattro spinelli già confezionati, oltre ad una dose di hashish ed una ulteriore dose da 4 grammi di marijuana. Anche per loro è scattata la segnalazione amministrativa, con sequestro della droga.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, i militari hanno denunciato un giovane 23enne di Ostra, mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto a test con etilometro è stato trovato positivo con tasso di 1,30 g/L. Gli è stata anche ritirata la patente. Multa da 1900 euro per il proprietario di un’auto colpita da fermo fiscale e trovata in circolazione, ma non sono mancate anche altre sanzioni per diverse violazioni al codice della strada e condotte pericolose alla guida.