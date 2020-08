Cede il cornicione di una casa sul lungomare di Senigallia

SENIGALLIA – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, 19 agosto, sul lungomare Mameli di Senigallia per il cedimento di una porzione di cornicione di un’abitazione privata.

Alcune parti sono cadute a terra sul marciapiede, la maggior parte nel cortile interno alla proprietà: per fortuna, nonostante la città sia piena di vacanzieri, nessun passante è rimasto coinvolto o ferito nell’episodio avvenuto tra i bagni 18 e 19 del lungomare Mameli.

I vigili del fuoco di Senigallia sono intervenuti con un’autobotte e l’autoscala di Ancona per rimuovere le parti pericolanti, circa 10 metri di cornicione in totale.

Registrati alcuni disagi lievi al traffico sul lungomare, data la carreggiata ristretta per la durata dell’intervento di messa in sicurezza.