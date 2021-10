Cecilia Strada a Senigallia: con la prima missione di ResQ salvate 166 persone

Appuntamento l'8 ottobre al Cinema Gabbiano con la figlia del fondatore di Emergency scomparso recentemente, il medico senigalliese Alessandro Sergi e i volontari delle Brigate per l'emergenza

SENIGALLIA – “ResQ People Saving People” è il progetto nato da un piccolo gruppo di amici e professionisti di varia natura che, stanchi di vedere morire migliaia di migranti nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, cercando per sé e per i propri figli un domani migliore, hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza e provare a mettersi in gioco, con un unico obiettivo: restare umani.

La nave di Resq partirà idealmente venerdì 8 ottobre 2021, dal cinema Gabbiano di Senigallia in via Maierini 2.

Il varo, alle 19.15, lo darà il film “Styx” – del tedesco Wolfang Fisher. Parla di una dottoressa e del suo incontro con una barca di profughi alla deriva, il racconto di una donna che si pone delle domande legittime che chiedono risposte di umanità certe e condivise.

Il tempo di una pausa dedicata ad una frugale cena (alle ore 20.45) e il viaggio prosegue con Cecilia Strada (ore 21.15), responsabile della comunicazione di “Resq – people saving people”, Alessandro Sergi, medico senigalliese che opera nella stessa organizzazione e Paola Mancini, delle Brigate volontarie per l’emergenza Marche. Modera l’incontro la giornalista Laura Mandolini.

La prima missione di Resq è avvenuta il 13 agosto scorso, giorno in cui si è compiuto il primo soccorso e sono state salvate 85 vite. Questa importante impresa è coincisa con la scomparsa di Gino Strada, a cui è stato dedicato il primo intervento. In totale, nel corso della prima missione, sono state salvate 166 persone.

I biglietti possono essere acquistati fin da ora o direttamente alla cassa del cinema in via Maierini 2, negli orari di apertura, oppure online su www.cinemagabbiano.it/ol. Ingresso all’evento a prezzo unico (film + incontro pubblico) a 4 euro. La cena, organizzata dalle Brigate volontarie per l’emergenza Marche, è a sottoscrizione libera.