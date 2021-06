SENIGALLIA – Si svolgeranno questo pomeriggio alla chiesa cattedrale di Senigallia i funerali di Maurizio Esposto, il 59enne deceduto ieri, 27 giugno, all’ospedale civico. Originario di Ostra Vetere, nella cui squadra di calcio aveva militato con eccellenti risultati, in seguito si era trasferito a Senigallia, lavorando per quella storica realtà che era la Ciare in via Fontenuovo.

Da tempo Maurizio Esposto stava lottando contro una grave malattia che alla fine ha prevalso, lasciando nello sconforto i familiari, gli amici e quanti lo avevano conosciuto. Tra questi anche Massimo Bello, ex sindaco del borgo montenovese che lo ha ricordato come una brava persona, educata e riservata.

Alla cattedrale di Senigallia i funerali di Maurizio Esposto, deceduto all’ospedale di Senigallia per una grave malattia. L’ultimo saluto si terrà oggi alle ore 16:30, con quanti si stringeranno attorno alla moglie Floriana, alla figlia Giulia, alla sorella Carla e al fratello Massimo. Durante la messa verranno raccolte donazioni per l’associazione oncologica senigalliese (Aos).