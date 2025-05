A Castelleone di Suasa il W! Festival delle Cicliste per caso

CASTELLEONE DI SUASA – Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025, nel suggestivo Anfiteatro romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, le Cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, organizzano la terza edizione del W! Festival, un evento di tre giorni con talk, workshop, spettacoli gratuiti e una gravel ride: il tutto all’insegna dei diritti e della sostenibilità.

Il W! Festival è un evento aperto a chiunque, con uno sguardo attento alle tematiche di genere e che porta sul palco le voci di tante donne, che viaggiano e si raccontano attorno alla bicicletta, mezzo che unisce e offre la libertà di sperimentare.

W! Festival è anche un’occasione per far conoscere le bellezze della Val Mivola e delle Marche e promuovere in questi territori un turismo sostenibile.

Tutti i talk, workshop e spettacoli sono a ingresso libero.

Durante i tre giorni, da colazione a cena, saranno allestite un’area cibo e bevande e un’area expo.

Aperte le iscrizioni alla W! Gravel Ride

Come ormai da tradizione, il sabato, 14 giugno, è dedicato alla gravel ride, una pedalata non competitiva per scoprire i castelli di Arcevia e il territorio marchigiano della Val Mivola, attraversando colline e borghi medievali dove il tempo sembra essersi fermato.

Tre percorsi tra cui scegliere: Short 37 km / 700 m D+, Regular 60 km / 1.170 m D+ e Long 77 km / 1.530 m D+, con tre ristori e birra al rientro in Anfiteatro. Sono ammesse tutte le bici, gravel, mtb e e-bike. Percorso non adatto a bici da strada.

Le iscrizioni alla W! Gravel Ride sono aperte, con la possibilità di prenotare anche il posto tenda per una o due notti sotto le stelle.

Per partecipare alla ride serve possedere il certificato medico o essere iscritti a una ASD, si può fare l’iscrizione giornaliera. L’iscrizione costa 30 euro e dà diritto a traccia GPX, welcome bag, assistenza meccanica lungo il percorso, ristori e birra all’arrivo.

Il percorso è adatto a bici gravel, mtb, e-bikes, sono invece sconsigliate le bici da strada.

Talk, workshop e spettacoli gratuiti

Venerdì e di sabato si susseguiranno sul palco del W! Festival talk e racconti di viaggio condotti dalla giornalista Paola Piacentini.

Special guest di questa edizione è la giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva Syusy Blady, che dopo aver girato il mondo con Maurizio Roversi conducendo la trasmissione Turisti per caso, collabora con La7 (che recentemente ha mandato in onda il suo viaggio in Polinesia con la figlia Zoe) e i blog di Nomadizziamoci, il canale Youtube di Syusy e la Community di Misteri per Caso su Facebook: parlerà di turismo lento e sostenibile. Syusy Blady sarà sul palco del W! Festival venerdì alle 20.15.

All’interno dell’anfiteatro e in un contesto bucolico, si sognerà con i racconti di viaggio in bici Bolivia e della Gender equality ride delle Cicliste per caso (sabato alle 20); si pedalerà tra le strade europee per cambiare il mondo e anche un po’ se stesse con Caroly Italiano (venerdì alle 19.15) e si parlerà di bici, lavoro e pari opportunità con Cristina Simi CEO di World dimension e-bike, per Women in Cycling e con Sabina Sartini, consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 e presidente dell’associazione Dalla Parte delle Donne di Senigallia (venerdì alle 19.45).

Arianna Casiraghi e Daniel Rayneau-Kirkhope sono i We go by bike e saranno al festival a parlare di vita senz’auto e di cargo bike (venerdì alle 21.30). Si parlerà di cucina vegetale in ambito sportivo con le Green Ganesha (sabato alle 18.30). Eleonora Del Nevo racconterà la sua traversata in handbike della Patagonia (sabato alle 19); di mobilità con uno sguardo di genere si parlerà con Elisa Gallo (sabato alle 19.30). Sabato alle 7.30 e alle 17.30 e domenica alle 8 ci sarà lo yoga con Flor Marsili.

La domenica mattina sarà dedicata ai workshop: alle 9.30 come stare in sella, con Paola Paonessa, fisioterapista esperta di biomeccanica del ciclismo; alle 10.30 la ciclomeccanica per viaggiare con Francesca Luzzana; alle 11.30 come prepararsi per l’avventura con Dino Lanzaretti, che in sella alla sua bici ha attraversato 67 paesi in oltre 15 anni di viaggi non convenzionali.

Cinema, circo e la musica di Giulia Mei

Al calar della notte, il venerdì sera, alle 22, l’anfiteatro ospiterà una proiezione in collaborazione con il Cinema Suasa: Women don’t cycle, un documentario della francese Manon Brulard, che parla di cosa significa essere una donna che pedala in diversi paesi del mondo (durata 47 min/sottotitoli in italiano).

Sabato pomeriggio, dalle 18 alle 21, la Scuola di Circo Circoplà allestirà uno spazio di divertimento e condivisione con giochi in legno e giocoleria funzionale adatti a tutta la famiglia, per mettersi alla prova, sperimentare e ritrovare il piacere del gioco.

Sabato sera alle 21.30, salirà sul palco del W! Festival Giulia Mei, cantautrice e pianista di origini palermitane. Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica.

Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porterà sul palco le canzoni del nuovo disco in arrivo, con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e Dario Marchetti, alle drums e al synth. Il live è pensato come un flusso di coscienza, una narrazione ricca anche di brani strumentali che accompagnano la strada tra una canzone e l’altra, tra uno stato d’animo e l’altro, tra il minimal e il casino più totale.

Il concerto è gratuito.

A seguire il dj set con la collaborazione dell’Arcigay di Ancona.