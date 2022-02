Castelleone di Suasa, sì unanime alla panchina blu in ricordo di David Sassoli

I consiglieri comunali Domenico Guerra, Giovanni Biagetti e Fabrizio Franceschetti hanno proposto di installare una panchina "europea" per ricordare Sassoli, che nel 2019 aveva preso parte ad un incontro pubblico in vista delle elezioni

CASTELLEONE DI SUASA- L’11 gennaio 2022 ci ha lasciato David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Persona contraddistinta da qualità, valori e doti umane, con le quali si è sempre battuto e impegnato per il rispetto e l’affermazione dei diritti umani, caratteristiche che gli sono state riconosciute in modo trasversale da tutte le rappresentanze politiche, istituzionali italiane e internazionali.

«Abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscerlo in occasione della campagna elettorale per le elezioni Amministrative ed Europee del 2019, è stato a Castelleone di Suasa per un incontro pubblico e ci ha onorato con la sua presenza. Da subito si è dimostrato una persona squisita, disponibile, dotato di una grande preparazione e capacità politica e anche per questo fu eletto Presidente del Parlamento Europeo».

Queste le parole dei consiglieri comunali Domenico Guerra, Giovanni Biagetti e Fabrizio Franceschetti, che hanno pensato di proporre all’Amministrazione comunale di installare nel Comune una panchina “Europea” di colore blu con, al centro della spalliera, la bandiera dell’Unione Europea. Da qui la mozione che è stata discussa e approvata all’unanimità da tutto il Consiglio comunale, nella seduta del 10 febbraio 2022.

«Si è deciso di individuare insieme un punto del nostro Paese dove posizionare la panchina e stabilire la data della presentazione e inaugurazione alla cittadinanza. Abbiamo ringraziato il Sindaco e la maggioranza per avere accolto e votato la nostra proposta, un segno di riconoscenza e sensibilità nei confronti del Presidente David Sassoli e del suo legame con la nostra Comunità», spiegano.

Come si legge nel testo della mozione, i politici del gruppo “Centro Sinistra per Castelleone di Suasa” chiedono al Sindaco di Castelleone di Suasa di «destinare una piccola risorsa del bilancio comunale per allestire una panchina “europea”, di colore blu con, al centro della spalliera, la bandiera dell’Unione Europea, da dedicare al compianto Presidente David Maria Sassoli; di individuare e creare di un angolo apposito per la posa della panchina, individuato e condiviso da tutti i consiglieri comunali, frutto del dibattito nel punto all’ordine del giorno; i inaugurare ufficialmente lo spazio creato in una data individuata nello stesso dibattito del punto all’ordine del giorno, condivisa da tutti i consiglieri comunali».