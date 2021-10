Castelleone di Suasa, nuovo blitz dei ladri nella Valmisa: trafugati contanti

CASTELLEONE DI SUASA – Ladri nuovamente in azione nella Valmisa, più precisamente a Castelleone di Suasa. Ad essere svaligiata un’abitazione che si trova in via Roma. Il furto si è consumato nel weekend; i malviventi, approfittando dell’assenza dei legittimi proprietari, avrebbero forzato una finestra per introdursi nello stabile: una volta dentro avrebbero messo tutto a soqquadro alla ricerca di contanti.



L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari al loro ritorno: subito sono stati informati i carabinieri che si sono diretti sul luogo per i rilievi del caso. Ancora non è stato reso noto l’ammontare del bottino che comunque non dovrebbe essere particolarmente alto. I vicini, ma anche i residenti del comune, avrebbero notato da diversi giorni la presenza anomala di una Audi A3 nera che si aggirava con fare sospetto per il paese. Non è da escludere che si trattasse della vettura dei malviventi.



Come ricordato in più occasioni dalle autorità può essere molto utile allertare preventivamente le forze dell’ordine e segnarsi eventuali numeri di targa dei mezzi sospetti. Il colpo allunga la striscia dei blitz messi a segno nella Valmisa nei weekend: sette giorni prima a farne le spese erano stati alcuni residenti del comune di Trecastelli; ad essere svaligiate due case site tra Monterado e Castel Colonna. Anche in quell’occasione i ladri si erano introdotti forzando delle finestre.