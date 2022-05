Castelleone di Suasa, niente finanziamento per sicurezza e videosorveglianza

Dal centrosinistra dito puntato contro l’inerzia dell’amministrazione Manfredi, così come avvenne per i bandi sugli impianti di ventilazione nelle scuole, viabilità e sicurezza stradale

CASTELLEONE DI SUASA – La sicurezza e la videosorveglianza tornano in consiglio comunale, ma per poco tempo. Giusto il tempo di una breve discussione durante l’ultima seduta in cui sono state approvate le tariffe per l’anno 2022 relative alla tassa sui rifiuti con il proprio regolamento tari, all’irpef, imu e il conto consuntivo dell’anno 2021. A sollevare il tema sono stati i consiglieri del gruppo Centrosinistra per Castelleone di Suasa che hanno approfittato dell’argomento finanziario per sottolineare quella che, a loro modo di vedere, è una svista della «rassegnata» amministrazione Manfredi.

«Abbiamo fatto presente al sindaco il problema della sicurezza e la necessità di sistemi di videosorveglianza per cercare di prevenire e contrastare le attività criminali – hanno spiegato dalla minoranza – poiché sia le abitazioni dei cittadini, sia le sedi di attività produttive e commerciali, sono oggetto continuo di furti da parte di ladri: addirittura un’azienda è stata rapinata ben due volte nel giro di pochi giorni, mentre un’altra ha subito un danno di oltre 140.000 euro di materiale trafugato».

Lo spunto l’ha offerto il finanziamento statale di oltre 384 mila euro stanziato a 15 comuni della provincia di Ancona, tra i quali però non risulta esservi il paese della cipolla suasana. La minoranza ha sottolineato che la stessa “assenza” si è registrata anche in occasione dei contributi ministeriali relativi agli impianti di ventilazione nelle scuole, o relativamente alla viabilità e sicurezza stradale. «Niente soldi al nostro Comune per finanziare progetti per la sicurezza dei cittadini e delle imprese – continuano dal centrosinistra che hanno quindi – chiesto al sindaco una maggiore attenzione e impegno verso questa problematica che sta creando seri problemi di carattere sociale ed economico».

La replica del sindaco Carlo Manfredi si è incentrata sul basso tasso di denunce e furti registrati a Castelleone di Suasa, fattore che non avrebbe permesso di ottenere alcun finanziamento. Risposta che la minoranza ha bollato come inaccettabile, poiché «quando il sindaco e la sua maggioranza stavano all’opposizione facevano le crociate contro i furti e adesso invece sono rassegnati e indifferenti, nonostante siano responsabili della sicurezza della comunità».

La discussione è stata poi velocemente conclusa in quanto non attinente con l’ordine del giorno prettamente finanziario, ma la minoranza promette battaglia, anche «per fare uscire l’Amministrazione comunale dal torpore e dall’indifferenza».