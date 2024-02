Castelleone di Suasa ha festeggiato la sua nuova centenaria Liliana Paupini

CASTELLEONE DI SUASA – Dopo Renato, 100 anni compiuti nel luglio 2023, il territorio di Castelleone di Suasa può vantare un’altra centenaria. Si tratta di Liliana, nata il 24 febbraio 1924 e figlia dell’ex sindaco Eustorgio Paupini (1944-45).

Nativa di Castelleone di Suasa, Liliana Paupini negli anni ‘60 è emigrata in Francia dove ha incontrato il suo futuro marito. Insieme sono poi tornati ad abitare in provincia di Verona per poi passare le vacanze sempre nel paese natio. Qui è infine tornata dopo essere rimasta vedova.

Oggi vive proprio qui, circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti e cugini che si sono radunati ieri per un momento conviviale: una festa per i primi 100 anni di vita a cui non è voluta mancare l’amministrazione comunale e l’intera comunità rappresentata dal sindaco Carlo Manfredi.