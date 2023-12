Castelleone di Suasa, vasto incendio in un fienile

SENIGALLIA – Doppio intervento per i vigili del fuoco che hanno percorso il territorio della vallata Misa e Nevola prima per un incendio a Castelleone di Suasa e poi sul lungomare per un altro rogo da spegnere.

Nella notte, era circa l’una, sono intervenuti per un incendio di un fienile in contrada Bozzo a Castelleone di Suasa. La squadra di Arcevia, con due autobotti, ha controllato e messo in sicurezza la zona circostante evitando il propagarsi dell’incendio. Sul posto è giunta in supporto anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale. Le fiamme hanno causato gravi danni alla struttura e ai mezzi agricoli.

Il secondo intervento dei vigili del fuoco è stato registrato alle 11 circa a Senigallia, sul lungomare Mameli, per l’incendio di un’auto ad alimentazione ibrida. La squadra sul posto ha spento le fiamme mettendo in sicurezza l’auto e l’area dell’intervento. Non si segnalano, per fortuna, persone coinvolte.