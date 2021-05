Lutto a Castelleone di Suasa: il Covid si è portato via Sandro Manoni

Il 63enne è deceduto all'ospedale di Senigallia. Il sindaco Carlo Manfredi ne ricorda l’impegno in politica. Messaggio di cordoglio anche da Corinaldo

CASTELLEONE DI SUASA – Due comunità sono in lutto per la scomparsa di Sandro Manoni, consigliere comunale residente nella campagna tra Castelleone e Corinaldo. L’uomo è morto all’ospedale di Senigallia, dov’era ricoverato a causa delle complicazioni sopraggiunte per l’infezione da covid.

Sandro Manoni, 63enne ex dipendente della Bizzarri di Corinaldo, era da due anni consigliere comunale della lista civica di maggioranza “Per Castelleone”: costretto sulla sedia a rotelle dopo un grave incidente sulla neve, si era impegnato in politica dopo il riconoscimento a Castelleone di Suasa della bandiera lilla (aprile 2019), con l’obiettivo di portare avanti le battaglie per la piena accessibilità del paese e delle strutture pubbliche.

A ricordarlo è il sindaco Carlo Manfredi: «L’avevo cercato e voluto nella nostra lista già anni fa perché potesse darci con il suo punto di vista lo stimolo giusto per far divenire il paese pienamente accessibile. E proprio lui, con tutte le difficoltà che derivavano dai continui spostamenti per le riunioni, aveva messo un impegno invidiabile».

I rappresentanti della lista di maggioranza “Per Castelleone”

Nel profilo social del Comune è stato condiviso un messaggio di cordoglio molto intenso: «Lo sgomento e la tristezza ci tolgono le parole di fronte alla scomparsa del consigliere comunale, e amico, Sandro Manoni. Vogliamo stringerci con affetto intorno alla moglie Orietta, ai figli Francesca e Stefano, alla mamma, al fratello e a tutta la sua famiglia. Ciao Sandro!».

Anche nell’adiacente borgo gorettiano si è sparsa con tristezza la notizia della sua scomparsa. «Il Comune di Corinaldo si unisce al cordoglio del Comune di Castelleone di Suasa per la scomparsa del consigliere comunale Sandro Manoni. Colpiti anche noi dalla grave perdita e vicini a questa circostanza di dolore, porgiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia conosciuta e inserita anche nella nostra piccola comunità».

I funerali si terranno a Castelleone di Suasa domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo.