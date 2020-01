Caso di meningite a Senigallia, scatta la profilassi

SENIGALLIA – Una donna di Senigallia è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino perché malata di meningite meningococcica. Dopo gli accertamenti iniziali però, le condizioni della signora – una 50enne residente in città – hanno richiesto il trasferimento al reparto di Malattie Infettive di Fermo, dove è al momento ricoverata.

Com’è prassi in queste situazioni è scattata la profilassi antibiotica per le persone a diretto e stretto contatto con la donna affetta da meningite. La gran parte dei contatti stretti è stata identificata ed è già stata sottoposta a profilassi, spiegano dal servizio del dipartimento di prevenzione dell’Asur è impegnato nelle attività di controllo che sono previste in situazioni come queste, applicando le direttive delle linee guida per la gestione delle meningiti batteriche del ministero della salute.

Notizia è stata inoltrata a tutti i medici di medicina generale e i pediatri della zona. Dell’episodio è stato informato anche il dottor Fabrizio Volpini nonché presidente della Commissione regionale sanità, il quale ha tenuto a precisare come l’unica arma di difesa – per grandi e piccoli – contro la meningite meningococcica sia la vaccinazione. A differenza della maningite batterica, che si risolve spontaneamente, quella meningococcica è più aggressiva e pericolosa. Necessita di una terapia antibiotica mirata ma può avere esito anche mortale.