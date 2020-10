Carolina Mengucci medaglia d’oro ai campionati nazionali di judo

SENIGALLIA – Carolina Mengucci si è aggiudicata il titolo italiano ai campionati nazionali di judo, categoria junior. È accaduto il 18 ottobre a Ostia, dove la jodka di Senigallia si è aggiundicata un grande risultato.

Non si sono fatti attendere i complimenti del sindaco Massimo Olivetti e de vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi: «Un risultato che dà lustro a tutta Senigallia. A Carolina, che con passione, rigore e serietà continua a raccogliere successi sempre più importanti nel panorama nazionale, vanno non solo i nostri complimenti, ma anche il più sincero ringraziamento per continuare a dimostrare con il suo esempio che nello sport, come nella vita, se si vogliono raggiungere obiettivi prestigiosi non esistono scorciatoie all’impegno e al sacrificio. E tutto questo assume un valore importante oggi, in un particolare e difficile momento storico. A Carolina e a tutti gli atleti senigalliesi i nostri migliori auguri di un futuro pieno di soddisfazioni».