Carnevale, migliaia di persone in centro a Senigallia per la tradizionale sfilata dei carri

SENIGALLIA – Migliaia di persone hanno affollato il centro storico per la tradizionale sfilata dei carri di carnevale. Una giornata, quella di martedì grasso, 21 febbraio, contraddistinta dal meteo incerto ma che non ha impedito a tantissimi senigalliesi e cittadini dei comuni limitrofi di ritrovarsi in maschera per le vie della città antica tra musica, coriandoli e stelle filanti.

Il “Carnevale in piazza” ha preso avvio in piazza Garibaldi dove si sono raccolte famiglie e gruppi in maschera, raggiunti poi dai carri allegorici che hanno sfilato per le vie Cavallotti, piazza Garibaldi, via Portici Ercolani, via Manni, piazza del Duca, via Chiostergi, via Oberdan, piazza Saffi e corso II Giugno, lanciando coriandoli e caramelle in clima festoso e allegro.

La festa è, dopo due giri del centro, continuata in piazza Garibaldi con un dj set accompagnato da ballerine, trampolieri e mangiafuoco. E festa è stata anche perché, grazie ai divieti e alle ordinanze, non si sono verificati incidenti legati all’utilizzo di bombolette spray, lattine e contenitori in vetro, pericolosi soprattutto se abbandonati nelle aree frequentate anche dai più piccoli.