Alla Caritas di Senigallia il massimo riconoscimento del Rotary: il Paul Harris Fellow

Alla fondazione, braccio destro della diocesi, è stata assegnata la più alta onoreficenza per l'impegno durante l'alluvione del settembre 2022 così come in quella del maggio 2014, oltre che per il costante lavoro a favore degli ultimi

-