Carabinieri, Raffaele Gargamelli è il nuovo comandante di Corinaldo

SENIGALLIA – Nuovo comandante per la Stazione carabinieri di Corinaldo. È il luogotenente Raffaele Gargamelli, che prende il posto lasciato dopo quasi 22 anni da Francesco Gagliardi. Si tratta del terzo cambio, nelle ultime settimane, al vertice di una delle varie Stazioni che costituiscono la Compagnia senigalliese, come annunciato dal capitano Francesca Romana Ruberto.

Tutto è iniziato a fine luglio. Dopo 36 anni di servizio nell’Arma il luogotenente Raffaele Lopriore è andato in congedo, lasciando il comando della Stazione di Senigallia. Al suo posto è subentrato il luogotenente Angelo Basili che dal 2012 comandava la Stazione di Marzocca ma con una lunga esperienza anche in alcuni reparti speciali, quali il Nas e la sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Ancona.

Il secondo subentro è quello dunque del luogotenente Francesco Gagliardi. Quest’ultimo ha assunto la guida di Marzocca (che ha competenza sulle frazioni senigalliesi di Marzocca, Gabriella, Montignano, Castellaro e San Silvestro) lasciando l’incarico di comandante della Stazione di Corinaldo iniziato nel 1999.

Nei giorni scorsi è stato scelto il nuovo comandante per l’area corinaldese: l’incarico è andato al luogotenente Raffaele Gargamelli che proprio a Marzocca era divenuto vicecomandante. Per lui, 50 anni, sposato e di origini pesaresi, si tratta del primo incarico di comando, dopo ben 28 anni di servizio attivo nell’Arma, che lo hanno visto impiegato in diverse regioni italiane. Negli ultimi anni ha prestato servizio anche presso il Nucleo Operativo Ecologico, reparto speciale presso il quale ha maturato una lunga e peculiare esperienza. Ora inizia per lui una nuova avventura.