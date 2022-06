Carabinieri, nuovo comandante a Senigallia del nucleo radiomobile

SENIGALLIA – È il S.Ten. Michele Ridente il nuovo comandante del nucleo operativo radiomobile (Norm) della Compagnia Carabinieri di Senigallia. Ha assunto dalla fine di maggio l’incarico dopo il congedo del Maggiore Claudio Fiori. Per la città significa avere al vertice una rinnovata capacità operativa dato che Ridente, 52enne originario di Castellammare di Stabia (Napoli), sposato con due figlie, ha diretto lo stesso reparto nella ben più movimentata realtà di Ostia.

Per l’ufficiale campano la carriera militare inizia nel 1990 a Roma dove, nel ruolo di ispettore, ricopre l’incarico di comandante delle Stazioni di Nepi e Ostia Antica e di comandante dell’aliquota radiomobile del Norm di Ostia. Nel 2010 partecipa alla missione di pace a Pristina, in Kosovo, come comandante del plotone Multinational Specialized Unit. Durante la sua formazione professionale ha conseguito la laurea in scienze dell’amministrazione – curriculum operatore giudiziario – presso l’Università degli studi di Siena.

Nel corso della carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti per le attività investigative svolte e, dall’anno scorso, è ufficiale con il grado di Sotto Tenente. È a Senigallia da gennaio 2022 ma solo da pochi giorni ha assunto il comando del Norm cittadino, il reparto che garantisce sia il pronto intervento, sia gli incarichi affidati dal 112, sia infine le operazioni utili alle indagini in corso.

La direttrice per i prossimi mesi sarà quella di una maggiore presenza sul territorio, dato che il venir meno delle limitazioni anti covid ha di fatto permesso anche un certo dinamismo sul fronte delinquenziale. Di contro poi c’è che la bella stagione porterà a Senigallia una notevole presenza turistica: la spiaggia di velluto ogni estate raddoppia e anche più la propria popolazione. Insomma, occhi bene aperti contro furti e truffe, spaccio e abuso di sostanze stupefacenti ma anche problematiche legate alla movida estiva con numerosi eventi pubblici da presenziare e per cui garantire sicurezza.