I carabinieri di Montemarciano e Ostra festeggiano il Natale con i nonni nelle Rsa

MONTEMARCIANO – Natale con i nonni ospiti delle Rsa e delle Case di Riposo del territorio. Sono piccole azioni, spesso silenziose, ma ricche di quella bellezza capace di rendere il Natale meno triste per chi è solo ricoverato in una struttura e che contribuiscono a rinsaldare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza. Gli anziani ospiti delle Rsa non aspettano più Babbo Natale il 25 dicembre, magari vorrebbero veder arrivare un familiare, un parente, per brindare insieme.

Ieri (25 dicembre) invece sono arrivati i militari delle Stazioni di Montemarciano e Ostra, con i rispettivi comandanti a portare panettoni ma soprattutto la gioia di un abbraccio agli anziani della Comunità Protetta in via Sotto le Mura e alla Casa di riposo della Fondazione “Moroni Antonini Morganti”. Una visita a sorpresa per gli anziani ospiti, resa possibile grazie alla collaborazione delle direzioni delle strutture, che ha riempito i nonni di gioia. Le visite, promosse su iniziativa dei carabinieri delle singole Stazioni – non nuovi a gesti di solidarietà il più delle volte lontani dai riflettori – rientrano nella serie di azioni della Compagnia di Senigallia, per rammentare la vicinanza dell’Arma alle comunità anche in occasione del Natale.

E una particolare attenzione è stata dedicata alle persone anziane e più fragili: dopo la campagna informativa sulle truffe agli anziani, che si è svolta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in tutti i comuni della Compagnia tramite incontri nei centri sociali e nelle chiese per avvisare gli anziani sui potenziali truffatori che potrebbero presentarsi alla loro porta, i Carabinieri sono andati a portare la loro vicinanza e gli auguri agli anziani ospiti di alcune strutture del territorio.

I Carabinieri della Stazione di Montemarciano in visita alla Comunità protetta



Ad Ostra i militari si sono recati presso la casa di riposo della Fondazione “Moroni Antonini Morganti”, dove hanno partecipato al pranzo di Natale insieme agli anziani ospiti, che hanno apprezzato tanto la loro presenza e la vicinanza dimostrata. A Montemarciano invece i militari sono andati presso la Residenza protetta per anziani, dove hanno consegnato dei panettoni, rivolgendo i loro auguri agli ospiti della struttura, felici di quella visita inaspettata. Anche in questo caso l’iniziativa ha trovato grande consenso e apprezzamento. A Senigallia invece, come nelle principali città italiane, anche quest’anno i carabinieri stanno effettuando dei servizi a piedi, nel centro storico, con l’uniforme storica completa di mantella, per rinsaldare i valori della tradizione dell’Arma. La cittadinanza li ha visti sfilare ieri in centro, ma saranno presenti anche oggi pomeriggio. Tanta la curiosità, l’ammirazione per le belle uniformi e ovviamente i selfie!