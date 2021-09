SENIGALLIA – Oltre 40 dosi di droga sono state rinvenute in un’aula scolastica e all’esterno del campus senigalliese in via D’Aquino, grazie ai controlli dei carabinieri. I militari della Compagnia locale sono stati impegnati ieri mattina, 29 settembre, in un servizio di contrasto allo spaccio di droga tra i più giovani, con l’ausilio del nucleo cinofili di Pesaro. E quanto rinvenuto riaccende i riflettori su una tendenza più diffusa di quanto si creda.

Il controllo è avvenuto in varie zone del campus scolastico, dove gravitano gli studenti e le studentesse prima di entrare in classe nei diversi istituti superiori di Senigallia. Nel piazzale esterno di una scuola i militari hanno notato un gruppo di ragazzi che alla vista delle divise si è defilato. Nel tagliare la corsa, uno di loro si è disfatto di una busta con all’interno quattro involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 4 grammi. La droga è stata sequestrata e il ragazzo che l’ha gettata a terra è stato segnalato come assuntore di stupefacenti in Prefettura.

Il risultato più importante è il rinvenimento all’interno di una classe di un involucro contenente 39 dosi già confezionate di hashish per un peso di quasi 15 grammi. Era stato abbandonato a terra dal possessore che, vedendosi alle strette per la presenza dei cani antidroga, non ha trovato altro modo per disfarsi del materiale illegale. Oltre al sequestro, i carabinieri stanno portando avanti ulteriori accertamenti per per capire a chi appartenesse.